Pirmdiena, 29. septembris, 2025 14:58

Oktobrī bibliobuss dosies divos maršrutos Ogres pilsētā un sešos - Ogres novadā

Oktobrī bibliobuss dosies divos maršrutos Ogres pilsētā un sešos - Ogres novadā
Foto: OCB
Pirmdiena, 29. septembris, 2025 14:58

Oktobrī bibliobuss dosies divos maršrutos Ogres pilsētā un sešos - Ogres novadā

Šī gada oktobrī Ogres Centrālās bibliotēkas bibliobuss dosies ierastajos 8 maršrutos – divos Ogres pilsētā, sešos Ogres novadā, informē Ogres Centrālā bibliotēka.

1. oktobrī

12.00 – 12.45 Pārogres gatve (pie veikala “Mārīte”)

13.00 – 13.30 Celtnieku iela (pie daudzdzīvokļu mājām)

13.35 – 13.45 Akmeņu iela 1

13.50 – 14.30 Akmeņu iela 50 (pie veikala “Lats”)

3. oktobrī

11.30 – 11.40 Turkalne

12.00 – 12.30 Jugla

13.00 – 13.40 Stirnu iela 6 (pie gāzes iecirkņa)

13.45 – 14.30 Loka iela

8. oktobrī

13.00 – 13.30 Tomes zivjaudzētava

14.00 – 15.00 Pumpuri/Daugavieši

9. oktobrī

12.00 – 12.30 Dzelmes

12.45 – 13.10 Kaibala (pie bērnudārza)

14.00 – 15.00 Avoti

14. oktobrī

09.30 – 09.50 Rozītes

9.55 – 10.00 Glāžšķūnis

10.05 – 10.20 Cepļi

10.30 – 10.40 Lēdmane

10.45 – 11.00 Zeltiņi

11.05 – 11.25 Pīlādži

11.30 – 11.45 Pagrieziens uz Krapes ūdensdzirnavām

11.50 – 12.25 Krape

12.30 – 12.45 Avotiņi

12.50 – 13.05 Lejieši

13.10 – 14.00 Lobe

16. oktobrī

10.00 – 10.15 Lejasmākani

10.20 – 10.40 Zādzene

10.50 – 11.10 Priežkalni

11.15 – 11.35 Krasti

11.40 – 12.10 Silmači

12.25– 12.45 Vērenes muiža

13.15– 13.25 Suces

13.35 – 13.55 Plātere

14.00 – 14.40 Madliena – Induļi

14.45 – 15.00 Madliena (pretī autoostai)

17. oktobrī

10.30 – 10.50 Mazozoli

10.55 – 11.00 Vecā skola

11.05 – 11.30 Gravkalni

11.35 – 11.45 Taurupe

11.50 – 12.05 Lakstene

12.10 – 12.50 Ķeipene

13.00 – 13.20 Vatrāne

13.25 – 13.40 Kastrāne

13.45 – 14.30 Ķieģeļceplis

28. oktobrī

09.10 - 09.30 Aizupes

09.40 - 10.00 Kalnāji

10.15 - 10.35 Ceplīši

10.55 - 11.15 Dobelnieki

11.40 - 12.00 Ikšķiles Brīvā skola

12.10 - 12.30 Dobeles iela

12.35 - 12.55 Baldones/P. Brieža iela

13.00 - 13.20 Jaunogres prospekts

13.25 – 13.45 Zelta sietiņš

Jautājumu un citos gadījumos iespēja sazināties:

Tel. bibliobusā: 26304015

Tel. bibliotēkā: 65068781

E-pasts:

