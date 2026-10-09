Oktobrī īslaicīgi mainīsies vilcienu kustība Ogres novadā

Pirmdien, 12. oktobrī
Vakara vilciens no Rīgas uz Aizkraukli atiet 30 minūtes vēlāk, plkst. 22.09. Vilciens no Aizkraukles uz Rīgu atiet 13 minūtes agrāk, plkst. 21.52, taču no Jaunogres tālāk uz Rīgu tas kursēs ierastajā laikā.
Otrdien, 13. oktobrī
No rīta divi reisi uz Rīgu atiet agrāk: no Lielvārdes plkst. 4.42 un no Aizkraukles plkst. 4.50.
Trīs vakara reisi no Rīgas kursēs vēlāk:
- vilciens Rīga–Aizkraukle atiet 30 minūtes vēlāk, plkst. 22.09;
- vilciens, kas no Rīgas atiet plkst. 22.39, Ogrē pienāks vienu minūti vēlāk;
- vilciens, kas no Rīgas atiet plkst. 23.39, Ogrē pienāks vienu minūti vēlāk, bet Lielvārdē 13 minūtes vēlāk nekā ierasts.
Uzmanību - mainīsies sliežu ceļi
Naktī no 12. uz 13. oktobri no plkst. 21.50 līdz 5.45 Ogres stacijā vilcieni no Rīgas pienāks un uz Rīgu atiet no pirmā ceļa. Pārogrē, Ciemupē un Ķegumā šajā laikā tie pienāks un atiet no otrā ceļa, no kura parasti atiet vilcieni Aizkraukles virzienā.
Naktī no 13. uz 14. oktobri no plkst. 22.15 līdz 5.45 Pārogrē, Ciemupē un Ķegumā vilcieni no Rīgas pienāks un uz Rīgu atiet no pirmā ceļa, no kura parasti atiet vilcieni Rīgas virzienā.
No 18. līdz 23. oktobrim
No 18. līdz 22. oktobrim pēdējo reisu uz Lielvārdi, bet no 19. līdz 23. oktobrim pirmo reisu no Lielvārdes elektrovilciena vietā veiks dīzeļvilciens. Šajā laikā mainīsies vairāku rīta un vakara reisu laiki. Vilciens no Lielvārdes atiet 22 minūtes agrāk, plkst. 4.32. Dažas minūtes agrāk atiet arī reisi no Aizkraukles plkst. 5.01, 20.32 un 22.04, kas kursē cauri Ogres novadam.
Pirms brauciena ieteicams pārbaudīt aktuālo sarakstu “Vivi” tīmekļvietnē vai mobilajā lietotnē, kur jau ir iekļautas visas izmaiņas.