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Piektdiena, 9. oktobris, 2026 14:18

Oktobrī īslaicīgi mainīsies vilcienu kustība Ogres novadā

OgreNet / Leta
Oktobrī īslaicīgi mainīsies vilcienu kustība Ogres novadā
Ilustratīvs attēls: Ogres stacija
Piektdiena, 9. oktobris, 2026 14:18

Oktobrī īslaicīgi mainīsies vilcienu kustība Ogres novadā

OgreNet / Leta

No pirmdienas, 12. oktobra, līdz trešdienai, 14. oktobrim, kā arī no 18. līdz 23. oktobrim mainīsies atsevišķu vilcienu kustības saraksts Aizkraukles līnijā, kas kursē cauri Ogres novadam. AS “Pasažieru vilciens” (“Vivi”) izmaiņas ieviesis, jo VAS “Latvijas dzelzceļš” remontēs vairākas pārbrauktuves. Dažus reisus aizvietos dīzeļvilcieni, daži vilcieni kursēs agrāk vai vēlāk nekā ierasts, un vairākās Ogres novada stacijās vilcieni atiet no cita sliežu ceļa.

Pirmdien, 12. oktobrī

Vakara vilciens no Rīgas uz Aizkraukli atiet 30 minūtes vēlāk, plkst. 22.09. Vilciens no Aizkraukles uz Rīgu atiet 13 minūtes agrāk, plkst. 21.52, taču no Jaunogres tālāk uz Rīgu tas kursēs ierastajā laikā.

Otrdien, 13. oktobrī

No rīta divi reisi uz Rīgu atiet agrāk: no Lielvārdes plkst. 4.42 un no Aizkraukles plkst. 4.50.

Trīs vakara reisi no Rīgas kursēs vēlāk:

  • vilciens Rīga–Aizkraukle atiet 30 minūtes vēlāk, plkst. 22.09;
  • vilciens, kas no Rīgas atiet plkst. 22.39, Ogrē pienāks vienu minūti vēlāk;
  • vilciens, kas no Rīgas atiet plkst. 23.39, Ogrē pienāks vienu minūti vēlāk, bet Lielvārdē 13 minūtes vēlāk nekā ierasts.

Uzmanību - mainīsies sliežu ceļi

Naktī no 12. uz 13. oktobri no plkst. 21.50 līdz 5.45 Ogres stacijā vilcieni no Rīgas pienāks un uz Rīgu atiet no pirmā ceļa. Pārogrē, Ciemupē un Ķegumā šajā laikā tie pienāks un atiet no otrā ceļa, no kura parasti atiet vilcieni Aizkraukles virzienā.

Naktī no 13. uz 14. oktobri no plkst. 22.15 līdz 5.45 Pārogrē, Ciemupē un Ķegumā vilcieni no Rīgas pienāks un uz Rīgu atiet no pirmā ceļa, no kura parasti atiet vilcieni Rīgas virzienā.

No 18. līdz 23. oktobrim

No 18. līdz 22. oktobrim pēdējo reisu uz Lielvārdi, bet no 19. līdz 23. oktobrim pirmo reisu no Lielvārdes elektrovilciena vietā veiks dīzeļvilciens. Šajā laikā mainīsies vairāku rīta un vakara reisu laiki. Vilciens no Lielvārdes atiet 22 minūtes agrāk, plkst. 4.32. Dažas minūtes agrāk atiet arī reisi no Aizkraukles plkst. 5.01, 20.32 un 22.04, kas kursē cauri Ogres novadam.

Pirms brauciena ieteicams pārbaudīt aktuālo sarakstu “Vivi” tīmekļvietnē vai mobilajā lietotnē, kur jau ir iekļautas visas izmaiņas.

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