Šis ir trešais "OP Corporate Bank" piešķirtais aizdevums projektam Ogrē - iepriekš banka piešķīra 4,2 miljonu aizdevumu bijušās kokzāģētavas "Norupe" iegādei, bet pēc tam piešķīra 18,2 miljonus eiro rūpnīcas pirmajai attīstības kārtai.
Kopējais investīciju apmērs jaunās bērza saplākšņa rūpnīcas izveidē ir aptuveni 92 miljoni eiro, no kuriem 47,4 miljonus eiro nodrošina "OP Corporate Bank", 10 miljoni eiro ir piesaistīti "Attīstības finanšu institūcijas "Altum"" programmā "Lielo un vidējo komersantu investīciju aizdevumi ar kapitāla atlaidi", savukārt atlikušo summu investēs pats uzņēmums, pilnā apmērā finansējot rūpnīcas celtniecības darbus.
"Stiga RM" mērķis ir bijušās kokzāģētavas "Norupe" vietā radīt infrastruktūru augstvērtīgu koksnes produktu ražošanai. Tā būs trešā "Stiga RM" kokapstrādes rūpnīca Latvijā.
Patlaban norit darbs pie rūpnīcas attīstības pirmās kārtas, kuru plānots pabeigt līdz 2026. gada beigām. Otrās kārtas būvniecību plānots sākt 2027. gada pavasarī, savukārt iekārtu pasūtīšana sāksies 2026. gadā. Abas kārtas tiks realizētas līdz 2029. gada sākumam.
Jau ziņots, ka "Stiga RM" 92 miljonu eiro vērtā lielformāta un nestandarta bērza saplākšņa rūpnīca "Norupe" Ogres novada Tīnūžu pagastā pēc pabeigšanas plāno eksportēt saplākšņa produkciju par 120 miljoniem eiro gadā.
Jaunās rūpnīcas laika kapsulas iemūrēšanas pasākumā šogad 31. oktobrī "Stiga RM" īpašnieks un valdes priekšsēdētājs Andris Ramoliņš sacīja, ka rūpnīcas pirmā kārta darbu sāks 2026. gada decembrī. Pirmajā kārtā tiek investēti 32 miljoni eiro plus seši miljoni eiro, kas investēti, iegādājoties kokzāģētavu "Norupe".
Pirmās kārtas ražošanas platība būs 14 500 kvadrātmetru un tiks radītas 50 jaunas darbavietas. Pirmās kārtas ražošanas jauda plānota 50 000 kubikmetru finiera gadā.
Savukārt rūpnīcas otro kārtu plānots pabeigt līdz 2029. gadam, teica Ramoliņš. Otrās kārtas ražošanas platība būs 18 500 kvadrātmetru un tiks radītas 200 jaunas darbavietas. Plānotā ražošanas jauda būs 80 000 kubikmetru saplākšņa gadā. Investīcijas otrajā kārtā plānotas 54 miljonu eiro apmērā.
"Stiga RM" grupa, kurā ietilpst "Stiga RM", SIA "Stiga RM Nami", SIA "Stiga RM Distribution", SIA "Stiga RM Transports", SIA "Stiga RM Metāls" un SIA "Stiga RM mežs", 2024. gadā strādāja ar 97 miljonu eiro apgrozījumu un desmit miljonu eiro peļņu.
Savukārt mātesuzņēmums "Stiga RM" 2024. gadā strādāja ar 80,059 miljonu eiro apgrozījumu, kas ir par 4,6% vairāk nekā gadu iepriekš, bet uzņēmuma peļņa samazinājās divas reizes un bija 9,961 miljons eiro.
"Stiga RM" reģistrēta 1994. gadā, un tās pamatkapitāls ir 1,921 miljons eiro. Kompānija pieder Ramoliņam piederošajai "Stiga RM pārvaldībai".
"OP Corporate Bank plc" pieder Somijas finanšu pakalpojumu grupai "OP Pohjola" (iepriekš "OP Financial Group"), kas darbojas Somijā un Baltijas valstīs. "OP Corporate Bank" filiāle Latvijā strādā kopš 2012. gada.