“Jauniešiem pēc 9. klases ir jāpieņem būtisks lēmums par turpmāko izglītību. Mūsu uzdevums ir sniegt skolēniem visaptverošu informāciju par vidējās izglītības iespējām Ogres novadā, iepazīstināt ar skolu piedāvājumu un atbildēt uz visiem jauniešu interesējošajiem jautājumiem. Šāds pasākums notiks pirmo reizi, un mēs ceram, ka jauniešiem tā būs iespēja apdomāt savas izglītības un karjeras virzienus, saņemot profesionālu padomu un iedrošinājumu. Tā būs iespēja ne vien uzzināt katras skolas piedāvājumu, bet arī iepazīties ar izglītības iestāžu vadību un saviem potenciālajiem skolas biedriem,” stāsta Ogres novada Izglītības pārvaldes izglītības projektu vadītāja Laura Priedīte.
Pasākumā piedalīsies 9. klašu skolēni no Birzgales pamatskolas, Edgara Kauliņa Lielvārdes pamatskolas, Jaunogres vidusskolas, Jumpravas pamatskolas, Ķeguma komercnovirziena vidusskolas, Lēdmanes pamatskolas, Lielvārdes pamatskolas, Madlienas vidusskolas, Ogresgala pamatskolas, Suntažu vidusskolas, Taurupes pamatskolas, Ikšķiles vidusskolas, Ogres Valsts ģimnāzijas un Ogres 1. vidusskolas. Kopumā novadā ir vairāk nekā 600 9. klašu skolēni.
“Tā ir iespēja, kas ir jāizmanto. Prieks, ka tiek izrādīta interese un rūpes par skolēniem tik izšķirošā brīdī, kad jāpieņem lēmums par turpmāko izglītības ceļu,” uzsver Ogres 1. vidusskolas absolvents, foruma moderators Nauris Seisums, kurš ir gandarīts par šāda veida pasākumu, kas Ogres novadā notiek pirmo reizi.
Pasākums notiek skolu Karjeras dienas ietvaros.