Lai palīdzētu Ogres novada iedzīvotājiem veidot ar savām atvasēm cieņpilnas un mīļas attiecības, ONSC veselības veicināšanas nodaļa Oveselība regulāri organizē atbalsta grupas pusaudžu vecākiem.
Šīs nodarbības laika gaitā ir iemantojušas ievērojamu popularitāti, jo to laikā vecāki ar pieredzējušu psihologu palīdzību cenšas ne vien izprast pusaudžu uzvedības cēloņus, bet arī izzināt efektīvākās metodes kvalitatīva dialoga veidošanai ar atvasēm. Šīm zināšanām ir ļoti liela vērtība, jo:
-Lai arī pusaudža vecumā bērna uzvedības maiņa, ko veicina hormonu “vētras” un alkas pēc neatkarības, ir normāla parādība, tas ir izaicinājumu pilns laiks gan pašam bērnam, gan arī viņa vecākiem, kas ģimenē rada spriedzi.
-Vecāki, reaģējot uz izaicinošo pusaudžu uzvedību, parasti cenšas mazināt ar dažādus ierobežojumus, panākot gluži pretēju efektu. Ir pat vecāki, kuru prātā uzzibsnī doma par internātskolu vai skolu grūti audzināmiem bērniem. Tomēr ekspertu vērtējumā visas šīs “sankcijas” ir bēgšana no problēmas, nevis tās risināšana.
Nodarbībā, kas notiks 11.maijā plkst. 19.00, pusaudžu vecākiem būs iespēja uzzināt, kā attiecības ar bērniem ietekmē viņu pašu emocionālā pieredze un kā saglabāt emocionālo līdzsvaru attiecībās ar pusaudžiem.
Tāpat klīniskā psiholoģe un psihoanalītiskā terapeite Vineta Kesele stāstīs par globālās pandēmijas ietekmi uz pusaudžu emocionālo veselību, jo Pusaudžu un jauniešu psihoterapijas centra pētījuma dati liecina, ka negatīvu COVID-19 ietekmi uz savu mentālo veselību ir izjutuši 63% Latvijas pusaudžu.
Visbiežāk viņi saskaras ar nomāktību, trauksmi, panikas lēkmēm, motivācijas trūkumu, aizkaitināmību, vientulību, bezmiegu un ēšanas traucējumiem. Ņemot vērā, ka paši pusaudži palīdzību lūdz ļoti reti, tieši vecākiem ir jāspēj pamanīt šīs problēmas un jāiesaistās to risināšanā, lai izvairītos no paliekošām sekām nākotnē.
Nodarbība norisināsies tiešsaistes platformā Zoom. Saite uz to tiks nosūtīta tikai reģistrētajiem dalībniekiem, tāpēc interesenti ir aicināti sūtīt pieteikumus uz e-pasta adresi .
Nodarbība tiek īstenota ESF projekta “Pasākumi veselības veicināšanai un slimību profilaksei Ogres novada iedzīvotājiem” (Nr.9.2.4.2/16/I/031) ietvaros.
Informāciju sagatavoja Oveselība