Aktivitātē var piedalīties ikviens - bez vecuma ierobežojuma, bet īpaši piemērota tā būs ģimenēm ar bērniem. Dalībnieki aicināti doties pastaigā pa Ogri, pilsētvidē meklējot paslēptus burtus un simbolus. Orientēšanās uzdevuma veikšanai nepieciešams rakstāmais un papīra lapa vai ierīce, ar ko piefiksēt atrastos burtus.
Karte ar vietām, kas jāapmeklē, būs pieejama 4. un 5. jūnijā:
-Elektroniskā formātā - mājaslapās: www.visitogre.lv, sadaļā "Maršruti un kartes" un www.ogresmuzejs.lv.
Dalībnieki aicināti paši izdrukāt kartes vai saglabāt tās savā viedierīcē.
-Pie Ogres novada Tūrisma informācijas centra, Brīvības ielā 18, pirms pastaigas sākuma būs iespēja nofotografēt karti.
-Pie Ogres Vēstures un mākslas muzeja - terasē, Brīvības ielā 36, karte pieejama arī drukātā formātā.
Aktivitātei nav laika ierobežojuma, tā pieejama no 4.jūnija plkst. 10.00 līdz 5.jūnija plkst. 20.00. Pastaigu var sākt un beigt jebkurā punktā. Distances garums: ~ 6 km.
Piecām dalībnieku komandām būs iespēja laimēt Ogres novada Tūrisma informācijas centra sarūpētos suvenīrus. Lai piedalītos balvu izlozē, līdz 5.jūnija vakaram uz e-pastu: jānosūta:
-vārdu savienojums, ko var izveidot no atrastajiem burtiem;
-fotogrāfija, kurā komandas dalībnieki redzami griezienā, pie viena no objektiem, kas patīk vislabāk.
Balvu izloze norisināsies 9.jūnijā, plkst. 12.00, tā būs redzama "Visit Ogre" Facebook lapā. Papildus balvu izlozē no Ogres Vēstures un mākslas muzeja piedalīsies tie dalībnieki, kas atbildēs uz 3 jautājumiem. Tie būs atrodami trijās no kartē atzīmētajām vietām.
Dalībnieki ir aicināti pastaigas laikā uzņemtās fotogrāfijas ievietot sociālajos tīklos ar tēmturi #iegriežamOgri.
Orientēšanos organizē Ogres novada Tūrisma informācijas centrs un Ogres Vēstures un mākslas muzejs. Projekts "Iegriežam Ogri!" ir viena no pirmajām iniciatīvām Ogres pilsētas virzībā uz titulu "Eiropas Kultūras galvaspilsēta 2027". Aktivitāte veidota, lai pievērstu iedzīvotāju uzmanību kultūras procesiem pilsētā un novadā. Tā mērķis ir aicināt vietējos iedzīvotājus iesaistīties dažādās aktivitātēs, rosināt un atbalstīt jaunas iniciatīvas, lai sekmētu radošuma izpausmes savā dzīves vietā.
Piedaloties aktivitātēs, aicinām ievērot fiziskās distancēšanās un epidemioloģiskas drošības noteikumus.
Informāciju sagatavoja Ogres novada Tūrisma informācijas centrs