Pavasaris ar attālinātiem un "Reljefa" treniņiem rezultējās ar stafešu sacensību "Daugavas kauss" 450 dalībniekiem Tomes mežā. Lielais paldies kluba biedriem, viņu ģimenēm un īpaši vecākiem! Ogres orientēšanās sacensībās "Reljefs" ieskaitē vērā tika ņemtas 11 kārtas, bet kopumā notika 17. Ogres pilsētas svētkos OK "Ogre" piedalījās laivu braucienā, kā arī Pārogrē realizēja projektu "Orientējies brīvā vidē!", kurā tika izmantota mobilā lietotne.
Latvijas čempionātā orientēšanās sportā savās vecuma grupās zelta medaļas izcīnīja Andris Svilāns, Renārs Grasis, Elīza Odriņa, Lūkass Siliņš, Valters Jonikāns, Elma Bremze un Gustavs Millers, sudraba medaļu – Lūkass Siliņš, bronzas medaļas – Roberts Ulmis, Elīza Eisaka un Ernests Heidingers. Latvijas kausa izcīņas sacensībās 1. vieta Elīzai Odriņai un OK "Ogre" vecuma grupas V14 komandai, 2. vietu V21 Elites grupā ieguva OK "Ogre" komanda ar Renāru Rozi, Edgaru Ustinovu, Valteru Reneslāci, Raivo Kivlenieku, Nauri Neimani un Andri Svilānu sastāvā. Rozem arī Latvijas kausa izcīņas sacensībās 3. vieta sprintā, bet Reneslācim 4. vieta Latvijas čempionātā. 3. vietu ieņēma ogrēniešu vecuma grupas S12 komanda, kurā startēja Elīza Eisaka, Elīze Bremze, Samanta Leimane un Renāte Grase. Velorientēšanās sacensībās mūsu Andris Sarksņa atzīstami pārstāvēja Latviju Baltijas mēroga sacensībās.
Kopā esam 83 sacensībās startējošie biedri un jaunieši. Koptreniņi ar mūsu dalību notika Madonā, Tērvetē, Priekuļos. Kartes zīmēja Andris Kivlenieks un Nauris Neimanis. Visu organizēja Iveta Holcmane.
Šobrīd slēpojam, Ogres novada sporta centra grupās trenējas 51 audzēknis. Latvijas ziemas orientēšanās izlasē Elites grupā iekļauts Raivo Kivlenieks, jauniešu vecuma grupās –Elīze Bremze, Audris Odo Vītoliņš, Žozefīne Zavjalova, Renārs Grasis un Lūkass Siliņš, kā arī mūsu treneris Nauris Neimanis. Februārī Igaunijā plānots Pasaules kausa izcīņas posms un Eiropas čempionāts. 2021. gadā gribam noorganizēt 18 orientēšanās sacensību "Reljefs" kārtas, kas no aprīļa līdz oktobrim notiks trešdienās. 1. maijā Daugavas kreisajā krastā rīkosim stafešu sacensības "Daugavas kauss", bet 11. novembrī – nakts orientēšanās sacensības "Lāčplēša kauss", kas norisināsies Zilajos kalnos. Visa informācija tiks publicēta mūsu mājaslapā www.okogre.lv.
Turamies kopā – uzvara rokā!
Informāciju sagatavoja: Iveta Holcmane, OK "Ogre" vadītāja