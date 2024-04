Ormane: Ikšķiles pilsētā un Tīnūžu pagastā iesāktie darbi turpinās

Ogres novada pašvaldībā A.Ormane sāka strādāt 2015.gada martā, kad notika centrālās administrācijas reorganizācija. Konkursa kārtībā viņa kļuva par Finanšu departamenta vadītāju, vēlāk par darbības risku vadītāju. A.Ormane beigusi Latvijas Universitātes Ekonomikas fakultāti, iegūts ekonomikas maģistra grāds. No 1997.gada darbs bijis saistīts ar SEB banku, strādājusi par šīs bankas Salaspils un Ogres filiāles pārvaldnieci. No 2012.gada septembra līdz darba uzsākšanai Ogres novada pašvaldībā strādājusi apdrošināšanas firmā. A.Ormane guvusi plašu pieredzi dažādu finanšu projektu izstrādē un realizēšanā, piesaistot finanšu resursus gan uzņēmumiem, gan pašvaldībām.



Tā kā Ikšķilē un Tīnūžu pagastā pastāvīgi pieaug iedzīvotāju skaits (2016.gadā Ikšķilē bija 6814 iedzīvotāji, 2023.gadā - 7804, savukārt Tīnūžos 2016.gadā - 2536 iedzīvotāji, 2023.gadā jau 3169 iedzīvotāji), šobrīd galvenās prioritātes ir izglītības iespēju nodrošināšana, ka arī ielu izbūve Ikšķiles pilsētas privātmāju teritorijās.







“Man patiess prieks, ka jaunās ģimenes ar bērniem Ikšķili un Tīnūžus izvēlas par savu dzīvesvietu. Uzskatu, ka šeit viņiem ir arī nodrošināti piemēroti apstākļi – tuvumā ir mežs un Daugava, teritorija ir sakārtota, pieejami nepieciešamie pamatpakalpojumi, tāpat tā atrodas netālu no Rīgas un Ogres. Tomēr līdz ar to ik gadu pieaug audzēkņu skaits gan pirmsskolas izglītības iestādē, gan pamatskolā. Pašlaik Ikšķilē darbojas divas pirmsskolas izglītības iestādes un Tīnūžos ir paplašināta bērnudārza grupiņa, taču joprojām ir rinda. Situāciju pirmsskolā ļauj risināt sadarbība ar privātajām pirmsskolas izglītības iestādēm. Savukārt Ikšķiles vidusskolā šajā mācību gadā bija sešas pirmās klases, prioritāri uzņemot Ogres novadā dzīvojošo bērnus. Tomēr vēlamies izglītības pieejamību nodrošināt visiem novada bērniem, tāpēc pašvaldība meklē risinājumus, kā palielināt vietu skaitu pašvaldības izglītības iestādēs, īpaši Tīnūžu virzienā,” stāsta A.Ormane.







Otrs būtiskais jautājums ir jaunu ielu izbūve, jo Ikšķiles pilsētā un Tīnūžu pagastā arvien plašāka kļūst privātmāju apbūve. Lai nodrošinātu ērtākas pārvietošanās iespējas, nepieciešams paplašināt infrastruktūru. A.Ormane atzīmē, ka kopumā Ikšķilē un Tīnūžos aktīvi tiek domāts par infrastruktūras attīstību. “Izstrādāts tehniskais projekts Daugavpils šosejas (A6) abu brauktuvju pārbūvei Ikšķiles posmā, kas ir VAS “Latvijas Valsts ceļi” pārziņā. Paredzēts A6 autoceļa posmā Ikšķilē veikt visu uzbraukšanas un nobraukšanas rampu pārbūvi, abu gājēju tuneļu kosmētisko remontu, pārvietot esošās autobusu pieturvietas "Ikšķile" no autoceļa A6 pamatceļa uz uzbraukšanas rampām. Patlaban būvdarbi ir plānoti uz 2025.gadu. Projekta ietvaros iecerēts gar A6 šoseju izbūvēt arī trokšņa sienu. Apstiprināts pašvaldības projekta pieteikums ”Elektrotransporta un uzlādes stacijas iegāde Ogres novada pašvaldības skolēnu mobilitātes veicināšanai”, kura ietvaros plānots iegādāties elektroautobusu skolēnu pārvadāšanai, izveidojot Ikšķilē vēl vienu mobilo elektrouzlādes staciju. Tāpat paredzēts īstenot projektu apgaismojuma izbūvei Ikšķilē. Šobrīd notiek veloceliņa maršrutā Ikšķiles dambis–Saulkalne projektēšana.” Runājot par veloceliņa Tīnūži–Ikšķile izbūvi, A.Ormane norāda, ka šī iecere nav pazudusi, taču tas ir ļoti laikietilpīgs, sarežģīts un dārgs process, jo veloceliņš šķērsotu daudzus privātīpašumus, līdz ar to nepieciešams atsavināt veloceliņa izbūvei nepieciešamās zemes vienības, kam vajadzīgas lielas investīcijas.







Runājot par pašreizējiem projektiem, nozīmīgākie būvdarbi saistīti ar ēkas Skolas ielā 4 pārbūvi par pašvaldības daudzfunkcionālu pakalpojumu centru. Plānots, ka pēc pārbūves ēkā darbosies Klientu apkalpošanas centrs, doktorāts ar ģimenes ārstu un citu ārstu praksēm, Ikšķiles bibliotēka un citas iestādes, attīstot pašvaldības pakalpojumu infrastruktūru, uzlabojot pakalpojumu kvalitāti un pieejamību iedzīvotājiem. Darbi jāpabeidz līdz 2024.gada sākumam. “Ļoti gaidām, kad pabeigs šīs ēkas pārbūvi, lai iedzīvotājiem būtu ērtāka piekļuve ārstiem, kā arī ir tiks paplašinātas un uzlabotas bibliotēkas telpas, uzlabota vides pieejamība,” saka A.Ormane.



Ikšķilē ir aktīva kultūras dzīve, īpaši vasaras sezonā Ikšķiles estrādē, tāpēc viena no iecerēm ir jumta izbūve virs tās. Šobrīd tiek gatavota dokumentācija metu konkursa izsludināšanai, lai atrastu veiksmīgāko risinājumu, lai nezaudētu estrādes pievilcību.







Tāpat Ikšķilē un Tīnūžos ir pieejamas un attīstās dažādas sporta iespējas, piemēram, Tīnūžos ir daudz pludmales volejbola entuziastu, kas attīsta šo jomu, Ikšķilē pie skeitparka atjaunoti basketbola grozi, blakus skeitparkam ir izbūvēts pump truck ekstrēmā sporta veida atbalstītājiem. Lai veicinātu interesi par šo sporta veidu, pieredzējuši sportisti paši apmāca jaunos interesentus, kā pareizi un droši nodarboties ar šo sporta veidu, kā arī rīko sacensības. Viena no pašvaldības iecerēm ir padarīt publiski pieejamāku pašvaldībai piederošo tenisa kortu Ikšķilē.



Tīnūžos aktīvi attīstās uzņēmējdarbība – Elkšņos pagājušā gada septembrī atklāta jauna, moderna un efektīva saliekamo dzelzsbetona paneļu ražotne, investējot tajā 2,5 miljonus eiro un radot 40 jaunas darbavietas. Šobrīd Elkšņos tiek būvēta jauna metāla konstrukciju ražošanas rūpnīca. Šajā vietā pamazām tiek attīstīta ideja par Skandināvijas industriālā parka izveidi. Tīnūžu pagastā plānots veidot arī industriālo parku infrastruktūru, kur aptuveni 7–10 uzņēmumi nodarbosies ar augstas pievienotās vērtības un zināšanu ietilpīgu produktu attīstību un ražošanu, tiks radītas vairāk nekā 40 darbavietas.







A.Ormane uzsver, ka ideju un ieceru ir ļoti daudz, taču, kā jau visur, noteicošais faktors ir pieejamie finanšu līdzekļi. Viņa atzīmē, ka attīstības iespējas būtiski ir ietekmējuši arī tādi ārējie faktori kā Covid-19 pandēmija, kas mainīja iedzīvotāju paradumus, kā arī karš Ukrainā, kā rezultātā ir strauji pieaugušas cenas, tomēr iesāktie darbi tiks turpināti. “Mans darba moto ir, lai ikviens iedzīvotājs varētu teikt, ka lepojas, ka dzīvo Ogres novadā,” atklāj A.Ormane.