Otrdiena Ogrē būs saulaina un bez nokrišņiem

Otrdien Latvijā gaisa temperatūra paaugstināsies līdz +9..+13 grādiem, prognozē sinoptiķi.
Mākoņi daļēji klās debesis, nav gaidāmi būtiski nokrišņi un valsts lielākajā daļā spīdēs saule.
Vējš lēni līdz mēreni pūtīs no dienvidiem, dienvidrietumiem, piekrastē gaidāms nedaudz stiprāks vējš - Ventspilī tā ātrums brāzmās sasniegs 16 metrus sekundē.
Rīgā nav gaidāmi nokrišņi, mākoņu kļūs mazāk un pūtīs lēns līdz mērens dienvidu, dienvidrietumu vējš. Gaiss iesils līdz +12 grādiem.
Laikapstākļus nosaka paaugstināta spiediena apgabals. Atmosfēras spiediens jūras līmenī no 1018 hektopaskāliem Ventspils pusē līdz 1024 hektopaskāliem Latgalē.