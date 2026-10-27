Otrdiena, 27.10.2026 14:46
Irita, Ita, Lilita
Otrdiena, 27.10.2026 14:46
Irita, Ita, Lilita
Otrdiena, 27. oktobris, 2026 07:56

Otrdiena Ogrē būs saulaina un bez nokrišņiem

LETA/OgreNet
Otrdiena Ogrē būs saulaina un bez nokrišņiem
Foto: pexels.com
Otrdiena, 27. oktobris, 2026 07:56

Otrdiena Ogrē būs saulaina un bez nokrišņiem

LETA/OgreNet

Ogrē šodien gaisa temperatūra būs no +6 līdz +12 grādiem. Rīta pusē un pēcpusdienā debesis būs mākoņainas, tomēr pusdienslaikā spīdēs saule. Pūtīs dienvidu vējš ar ātrumu līdz 3m/s, brāzmās līdz 7m/s. Nokrišņi šodien nav gaidāmi, prognozē Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs.

Otrdien Latvijā gaisa temperatūra paaugstināsies līdz +9..+13 grādiem, prognozē sinoptiķi.

Mākoņi daļēji klās debesis, nav gaidāmi būtiski nokrišņi un valsts lielākajā daļā spīdēs saule.

Vējš lēni līdz mēreni pūtīs no dienvidiem, dienvidrietumiem, piekrastē gaidāms nedaudz stiprāks vējš - Ventspilī tā ātrums brāzmās sasniegs 16 metrus sekundē.

Rīgā nav gaidāmi nokrišņi, mākoņu kļūs mazāk un pūtīs lēns līdz mērens dienvidu, dienvidrietumu vējš. Gaiss iesils līdz +12 grādiem.

Laikapstākļus nosaka paaugstināta spiediena apgabals. Atmosfēras spiediens jūras līmenī no 1018 hektopaskāliem Ventspils pusē līdz 1024 hektopaskāliem Latgalē.

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2026. 
Visas tiesības aizsargātas.