Ceturtdiena, 09.10.2025 20:42
Elga, Elgars, Helga
Ceturtdiena, 09.10.2025 20:42
Elga, Elgars, Helga
Sestdiena, 5. jūnijs, 2021 09:42

Oveselība aicina apgūt nūjošanas pamatus

ogresnovads.lv
Oveselība aicina apgūt nūjošanas pamatus
Sestdiena, 5. jūnijs, 2021 09:42

Oveselība aicina apgūt nūjošanas pamatus

ogresnovads.lv

Lai spēcinātu ķermeni un “sadedzinātu” liekos kilogramus, nav obligāti jāskrien maratoni vai jāpavada ilgas stundas trenažieru zālē.

Šādu efektu nodrošina arī regulāra nūjošana. Tiesa, pie nosacījuma, ka tiek ievērota pareiza nūjošanas tehnika. Jo nūjošana nav vienkārši pastaiga ar nūjām rokās. Tās laikā rokas daļēji uzņemas kāju slodzi, kas ļauj nodarbināt līdz pat 90% muskuļu.

Labs nūjošanas solis līdzinās lēnam skrējienam, kura ātrums var sasniegt pat 7 km/h, tāpēc uzskats, ka šis sporta veids ir piemērots tikai senioriem, ir maldīgs. Patiesībā nūjošana ļoti ieteicama ir dažādu vecumu biroju darbiniekiem, jo tā ne vien nostiprina sirdi un uzlabo asinsriti, bet arī palīdz pret plaukstu un sprandas sāpēm.



Jāpiebilst, ka tas ir arī efektīvs veids, kā “izvēdināt” galvu pēc smagas darba dienas un izbaudīt fantastiskas ainavas.

Ogres novada iedzīvotāji, kuri vēlas pārliecināties par nūjošanas pozitīvo ietekmi uz organismu praksē, ir aicināti apgūt nūjošanas pamatus pieredzējušu ONSC veselības veicināšanas nodaļas Oveselība treneru vadībā. Tuvākā nodarbība notiks Ogrē jau 7. jūnijā plkst. 18.00. Dalība tajā ir bez maksas.

Ņemot vērā valstī noteiktos epidemioloģiskos ierobežojumus, dalībnieku skaits grupā ir ierobežots, tāpēc iepriekšēja reģistrēšanās ir obligāta!

Interesenti ir aicināti sūtīt pieteikumus nūjošanas nodarbībai uz e-pasta adresi . Pieteikumā lūgums norādīt, ja ir nepieciešamas nūjas, lai treneri var sagatavot nepieciešamo inventāru.



Informāciju sagatavoja Oveselība

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2025. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?