Ceturtdiena, 8. jūlijs, 2021 10:32

Oveselība aicina apgūt nūjošanas pamatus

Oveselība aicina apgūt nūjošanas pamatus
Ceturtdiena, 8. jūlijs, 2021 10:32

Oveselība aicina apgūt nūjošanas pamatus

Vai zināji, ka nūjošana nav parasta pastaiga, tikai ar nūjām rokās? Intensitātes ziņā to var pielīdzināt skriešanai, jo nodarbības laikā tiek nodarbināti 90% muskuļu. Nūjošanas laikā lietojot atbilstošu inventāru un ejot pareizā nūjošanas tehnikā tā ir par 46% efektīvāka nekā parasta pastaiga.

Labs nūjošanas solis līdzinās lēnam skrējienam, kura ātrums var sasniegt pat 7 km/h, tāpēc uzskats, ka šis sporta veids ir piemērots tikai senioriem, ir maldīgs. Patiesībā nūjošana ļoti ieteicama ir dažādu vecumu biroju darbiniekiem, jo tā ne vien nostiprina sirdi un uzlabo asinsriti, bet arī palīdz pret plaukstu un sprandas sāpēm.

Ogres novada iedzīvotāji, kuri vēlas pārliecināties par nūjošanas pozitīvo ietekmi uz organismu praksē, ir aicināti apgūt nūjošanas pamatus pieredzējušu ONSC veselības veicināšanas nodaļas Oveselība treneru vadībā.

Tuvākā nodarbība notiks Ogrē jau 12.jūlijā plkst. 18.00. Dalība tajā ir bez maksas.

Ņemot vērā valstī noteiktos epidemioloģiskos ierobežojumus, dalībnieku skaits grupā ir ierobežots, tāpēc iepriekšēja reģistrēšanās ir obligāta!

Interesenti ir aicināti sūtīt pieteikumus nūjošanas nodarbībai uz e-pasta adresi . Pieteikumā lūgums norādīt, ja ir nepieciešamas nūjas, lai treneri var sagatavot nepieciešamo inventāru.

Informāciju sagatavoja Oveselība

