Lai gan nūjošanas pirmsākumi meklējami jau 1930-tajos gados, daudzi to joprojām uzskata par parastu pastaigu ar nūjām rokās. Tomēr ir pierādīts, ka nūjošanas laikā tiek nodarbināti 90% ķermeņa muskuļu, kas ļauj "sadedzināt" līdz pat 45% vairāk kaloriju nekā pastaigas laikā.

Iespējams, tieši ar to skaidrojams straujais šī sporta veida popularitātes pieaugums pasaulē pēdējo gadu laikā, īpaši gados jaunu cilvēku vidū.
Zinātāji lēš, ka mūsdienās nūjotāju kopienu veido jau aptuveni 10 miljoni pasaules iedzīvotāju, turklāt starp viņiem ir ne viena vien slavenība. Piemēram, brazīliešu rakstnieks Paulu Koelju.

Tomēr iespēja "sadedzināt" kalorijas nav vienīgā nūjošanas priekšrocība, ko novērtē šī sporta veida piekritēji. Tā arī veicina izturību, stabilitāti, muskuļu spēku un lokanību, palīdz arī mazināt hroniskas sāpes, holesterīna līmeni asinīs, trauksmi, depresiju, sirds un asinsvadu saslimšanas un depresijas riskus u.tml.



Ogres novada iedzīvotāji, kuri vēlas pārliecināties par nūjošanas pozitīvo ietekmi uz organismu praksē un kļūt par daļu no šīs plašās nūjotāju kopienas, ir aicināti apgūt nūjošanas pamatus pieredzējušu ONSC veselības veicināšanas nodaļas Oveselība treneru vadībā, jo šajā sporta veidā tehnikai ir ļoti liela nozīme.



Tuvākā nodarbība notiks Ogrē jau 26.aprīlī plkst. 18.00. Dalība tajā ir bez maksas.

