Ja tas šķiet noderīgi, ja vēlies veltīt laiku sev un savai veselībai, tad piesakies š.g. 19.martā uz dienas nometni, kurā trīs nodarbībās būs iespēja:
-Izprast un praktiski izmēģināt kas ir apzinātība jeb kā izslēgt autopilotu savā dzīvē un vairot labsajūtu.
-Apzināties kā mijiedarbojas sajūtas, emocijas, ķermenis un pašpieredze, apgūstot tehnikas trauksmes un stresa mazināšanai.
-Uzzināt un izmēģināt sev noderīgus paņēmienus kā izprast savas dzīves un darba situācijas, lai novērstu bailes un raizes, kas var traucēt kā dzīvē, tā darbā sasniegt labus rezultātus.
Nodarbības norisināsies zaļajā režīmā Ogrē, Brīvības ielā 44, Oveselība telpā. Sākums pl.9.00. Vietu skaits grupā ļoti ierobežots, tāpēc pieteikšanās obligāta, rakstot uz
Pēc otrās nodarbības pl.13.00 dalībniekiem būs iespēja kopā ar uztura speciālisti piedalīties gatavošanas meistarklasē, kopā pagatavot, kā arī nobaudīt spēcinošu trīs kārtu brīvdienu maltīti.
Atbalsta grupu nodarbības cikls stresa mazināšanai, veselīga dzīvesveida atjaunošanai un veselīgu un ekonomisku maltīšu gatavošanas meistarklase tiek īstenotas ESF projekta “Pasākumi veselības veicināšanai un slimību profilaksei Ogres novada iedzīvotājiem” (Nr.9.2.4.2/16/I/031) ietvaros.