Tādējādi bērni biežāk jūtas nesaprasti, nepieņemti un vientuļi. Perspektīvā tas var negatīvi ietekmēt ne vien viņu veselību, bet arī personīgo izaugsmi un dzīves kvalitāti.
Līdzšinējā pieredze liecina, ka vecāki ne vienmēr ir gatavi saprast savu pusaudzi, viņa iekšējos pārdzīvojumus un risināt ar viņa “krīzēm” saistītos jautājumus. Nereti vecākiem arī nav tam nepieciešamo zināšanu. Taču pusaudžiem vecāku atbalsts ir ļoti nepieciešams pat tad, ja viņi paši to noliedz!
Kā izprast pusaudzi – viņa iekšējo pasauli, vēlmes un vajadzības? Kā pareizi runāt ar pusaudzi, lai viņš sadzirdētu? Kā saprast, kad un kāda tieši palīdzība pusaudzim ir nepieciešama? Citiem vārdiem sakot – kā veidot ar pusaudzi kvalitatīvas attiecības, saglabājot cieņpilnas un mīļas attiecības?
Atbildes uz šiem, līdzīgi kā daudziem citiem, jautājumiem iespējams rast, konsultējoties ar speciālistiem un daloties savstarpējā pieredzē.
Oveselība šā gada 25.janvārī, plkst. 19.00 organizēs bezmaksas atbalsta grupu pusaudžu vecākiem. Tās vadīs klīniskā psiholoģe un psihoanalītiskā terapeite Vineta Kesele.
Dalībnieku skaits grupā ir ierobežots, tāpēc iepriekšēja reģistrēšanās ir obligāta. Interesenti ir aicināti reģistrēties nodarbībām, sūtot pieteikumu uz e-pastu .
Nodarbība notiks attālināti Zoom platformā. Pieejas saite tiks nosūtīta pēc pieteikuma saņemšanas.
Oveselība nodarbības organizē īstenojot ESF projektu “Pasākumi veselības veicināšanai un slimību profilaksei Ogres novada iedzīvotājiem” (Nr.9.2.4.2/16/I/031)