Oveselība aicina uz aktīvu sestdienas rītu arī mājsēdes laikā

Oveselība aicina uz aktīvu sestdienas rītu arī mājsēdes laikā
Oveselība aicina uz aktīvu sestdienas rītu arī mājsēdes laikā

Oveselība aicina uz aktīvu rītu 6.novembrī - "VINGRO VESELS OGRĒ".

9.00 Full body chair workout  | Adelīna Priedniece, Rimi Olimpiskais centrs

Zemas līdz vidējas intensitātes treniņš izmantojot krēslu, piemērots jebkurai fiziskajai sagatavotībai ar iespēju mainīt vingrinājuma izpildes tempu vai pat krēsla augstumu, piemērojot to savām spējām un ir ideāli izpildāms mājas apstākļos.

10.00 HIIT | Andrejs Filipovs, Siguldas sporta centrs

Augstas intensitātes intervāla treniņš, kurā tiek kombinēti augstas un zemas intensitātes vingrinājumi ar atpūtas pauzēm.

11.00 Funkcionāls mobilitātes treniņš | Andrejs Filipovs, Siguldas sporta centrs

Vidējas intensitātes funkcionāls treniņš mobilitātei un dziļās muskulatūras stiprināšanai ar stiepšanās elementiem.

Aicinam reģistrēties, sūtot pieteikumu uz e-pastu  Pieejas saite tiks nosūtīta pēc pieteikuma saņemšanas.

