Ceturtdiena, 09.10.2025 21:39
Elga, Elgars, Helga
Ceturtdiena, 09.10.2025 21:39
Elga, Elgars, Helga
Ceturtdiena, 7. oktobris, 2021 10:00

Oveselība aicina uz klātienes nodarbībām par cukura ietekmi uz sirds veselību

ogresnovads.lv
Oveselība aicina uz klātienes nodarbībām par cukura ietekmi uz sirds veselību
Ceturtdiena, 7. oktobris, 2021 10:00

Oveselība aicina uz klātienes nodarbībām par cukura ietekmi uz sirds veselību

ogresnovads.lv

Sirds veselība ir tā, ko visvairāk varam ietekmēt ar uzturu. Lielākie tās kaitnieki ir palielināts svars, augsts asinsspiediens un paaugstināts cukura līmenis asinīs. Izprast, kāpēc ēdam, ko ēdam un kā ēdam ir svarīgi, lai parūpētos par savu sirds veselību.

Tāpēc nodarbību ciklā izzināsim savus ēšanas paradumus un pētīsim, kā ierobežot vai aizstāt neveselīgus našķus, kā nebūt vai nekļūt par emocionālu ēdāju, kā pieveikt cukura atkarību. Sertificētas uztura specialistes Gitas Ignaces vadībā, nelielā grupā Tev būs iespēja apzināt savus ēšanas paradumus un ieteikumus to uzlabošanai, kā arī iegūt jaunas receptes dažāda veida ikdienas maltītēm.

Dalībnieku skaits grupā ir ierobežots, tāpēc iepriekšēja reģistrēšanās ir obligāta. Interesenti ir aicināti reģistrēties nodarbībām, sūtot pieteikumu uz e-pastu .

Nodarbību cikls notiks klātienē Ogrē, Brīvības iela 44. Nodarbībās drīkst piedalīties personas, kuras var uzrādīt sadarbspējīgu vakcinācijas, testēšanas vai pārslimošanas sertifikātu kopā ar personas apliecinošu dokumentu.

Nodarbības tiek īstenota ESF projekta “Pasākumi veselības veicināšanai un slimību profilaksei Ogres novada iedzīvotājiem” (Nr.9.2.4.2/16/I/031) ietvaros sadarbībā ar Oveselību.

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2025. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?