Tāpēc nodarbību ciklā izzināsim savus ēšanas paradumus un pētīsim, kā ierobežot vai aizstāt neveselīgus našķus, kā nebūt vai nekļūt par emocionālu ēdāju, kā pieveikt cukura atkarību. Sertificētas uztura specialistes Gitas Ignaces vadībā, nelielā grupā Tev būs iespēja apzināt savus ēšanas paradumus un ieteikumus to uzlabošanai, kā arī iegūt jaunas receptes dažāda veida ikdienas maltītēm.
Dalībnieku skaits grupā ir ierobežots, tāpēc iepriekšēja reģistrēšanās ir obligāta. Interesenti ir aicināti reģistrēties nodarbībām, sūtot pieteikumu uz e-pastu .
Nodarbību cikls notiks klātienē Ogrē, Brīvības iela 44. Nodarbībās drīkst piedalīties personas, kuras var uzrādīt sadarbspējīgu vakcinācijas, testēšanas vai pārslimošanas sertifikātu kopā ar personas apliecinošu dokumentu.
Nodarbības tiek īstenota ESF projekta “Pasākumi veselības veicināšanai un slimību profilaksei Ogres novada iedzīvotājiem” (Nr.9.2.4.2/16/I/031) ietvaros sadarbībā ar Oveselību.