Šā gada martā Oveselība komanda sarūpējusi Ogres novada iedzīvotājiem bagātīgu bezmaksas pasākumu programmu. Savai sirdij ko tīkamu tajā atradīs ikviens veselīga dzīvesveida piekritējs un ne tikai. 
Ņemot vērā valstī noteiktos epidemioloģiskos noteikumus, visas nodarbības, izņemot nūjošanu, notiks tiešsaistē. Saite uz to virtuālajām "telpām" tiks nosūtīta tikai reģistrētajiem dalībniekiem.

Veselīga dzīvesveida nodarbības "Diētu patiesā seja jeb kā tievēt pareizi"
Nodarbības notiks 2.martā plkst. 19.00 – 20.30.
Pieteikšanās: 
Veselīga dzīvesveida nodarbības "Emocionālā ēšana"
Nodarbības notiks 17.martā plkst. 19.00 – 20.30.
Pieteikšanās: 
Vingrošanas nodarbību cikls darbspējīgajiem "Vesela mugura"
Nodarbības notiek otrdienās un ceturtdienās plkst. 18.00 – 19.00.
Pieteikšanās: 
Vingrošanas nodarbību cikls senioriem "Vesela sirds"
Nodarbības notiek otrdienās un ceturtdienās plkst. 10.30 – 11.30.
Pieteikšanās: 
Vingrošanas nodarbības topošajām māmiņām (grūtniecēm)
Nodarbības notiek trešdienās plkst. 10.30 – 11.20.
Pieteikšanās: 
Vingrošanas nodarbības pusdienu pārtraukumā "Biroja vingrošana"
Nodarbības notiek trešdienās plkst. 12.05 – 12.35.
Pieteikšanās: 
Veselīga dzīvesveida nodarbības "Nūjošanas tehnika"
Nodarbības notiks 20.martā plkst. 9.00, 29.martā plkst. 18.00.
Dalībnieku skaits grupā – 10 personas.
Pieteikšanās: 
Nodarbības topošajiem vecākiem "Mēs būsim vecāki"
Nodarbības notiek darbdienu vakaros plkst. 18.30 – 20.00: 1.grupa – 24., 25. un 29.martā, 2.grupa – 14., 15. un 19. aprīlī, 3.grupa – 28., 29.aprīlī un 3.maijā, 4.grupa – 26., 27. un 31.maijā.
Dalībnieku skaits grupā – 10 pāri.
Pieteikšanās: 
Atbalsta grupas pusaudžu vecākiem
Nodarbības notiks 6. un 13.martā plkst. 9.00.
Pieteikšanās:  
