Veselīga dzīvesveida nodarbības "Diētu patiesā seja jeb kā tievēt pareizi"
Nodarbības notiks 2.martā plkst. 19.00 – 20.30.
Veselīga dzīvesveida nodarbības "Emocionālā ēšana"
Nodarbības notiks 17.martā plkst. 19.00 – 20.30.
Vingrošanas nodarbību cikls darbspējīgajiem "Vesela mugura"
Nodarbības notiek otrdienās un ceturtdienās plkst. 18.00 – 19.00.
Vingrošanas nodarbību cikls senioriem "Vesela sirds"
Nodarbības notiek otrdienās un ceturtdienās plkst. 10.30 – 11.30.
Vingrošanas nodarbības topošajām māmiņām (grūtniecēm)
Nodarbības notiek trešdienās plkst. 10.30 – 11.20.
Vingrošanas nodarbības pusdienu pārtraukumā "Biroja vingrošana"
Nodarbības notiek trešdienās plkst. 12.05 – 12.35.
Veselīga dzīvesveida nodarbības "Nūjošanas tehnika"
Nodarbības notiks 20.martā plkst. 9.00, 29.martā plkst. 18.00.
Dalībnieku skaits grupā – 10 personas.
Nodarbības topošajiem vecākiem "Mēs būsim vecāki"
Nodarbības notiek darbdienu vakaros plkst. 18.30 – 20.00: 1.grupa – 24., 25. un 29.martā, 2.grupa – 14., 15. un 19. aprīlī, 3.grupa – 28., 29.aprīlī un 3.maijā, 4.grupa – 26., 27. un 31.maijā.
Dalībnieku skaits grupā – 10 pāri.
Atbalsta grupas pusaudžu vecākiem
Nodarbības notiks 6. un 13.martā plkst. 9.00.