Ja vēl ne tik senā pagātnē lielākā vērtība bija prasme iegūt nepieciešamo informāciju, tagad zelta vērta ir prasme izvairīties no liekās.
Nodarbību ciklu veidos trīs bezmaksas nodarbības, kas norisināsies 16., 23. un 30.septembrī - no plkst. 19.00 līdz 21.00. To mērķis ir nodrošināt Ogres novada iedzīvotājiem zināšanu un tehniku kopumu, kas iemāca valdīt pār savām domām, kā arī iepazīt, sakārot un attīstīt savu iekšējo pasauli, tā uzlabojot kopējo labsajūtu. Tāpēc šajās nodarbībās tiks apskatītas vairākas tēmas:
Kas ir apzinātība jeb kā izslēgt autopilotu savā dzīvē?
Kā mijiedarbojas sajūtas, emocijas, ķermenis un pašpieredze jeb kā palīdzēt sev stresa un spriedzes situācijās?
Kā izprast un novērst trauksmi, bailes un raizes dzīvē un darbā?
Nodarbība notiks klātienē. Nodarbībās drīkst piedalīties personas, kuras var uzrādīt sadarbspējīgu vakcinācijas, testēšanas vai pārslimošanas sertifikātu kopā ar personu apliecinošu dokumentu
Nodarbības tiek īstenotas ESF projekta “Pasākumi veselības veicināšanai un slimību profilaksei Ogres novada iedzīvotājiem” (Nr.9.2.4.2/16/I/031) ietvaros.