Sertificētas uztura speciālistes Gitas Ignaces vadībā nelielā grupā Tev būs iespēja apzināt savus ēšanas paradumus un noskaidrot piemērotākos veidus paradumu uzlabošanā, kā arī iegūt jaunas receptes un iedvesmas devu ikdienas maltīšu pilnveidošanā.
Nodarbības notiks 24, 31. janvārī un 7.februārī plkst. 19:00
Dalībnieku skaits grupā ir ierobežots, tāpēc iepriekšēja reģistrēšanās ir obligāta. Interesenti ir aicināti reģistrēties nodarbībām, sūtot pieteikumu uz e-pastu
Nodarbībās notiks klātienē, tādēļ piedalīties varēs personas, kuras var uzrādīt sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu kopā ar personas apliecinošu dokumentu.
Oveselība nodarbības organizē īstenojot ESF projektu "Pasākumi veselības veicināšanai un slimību profilaksei Ogres novada iedzīvotājiem" (Nr.9.2.4.2/16/I/031).