Ciemupes tautas namā 28. martā plkst. 18:00 Oveselība aicina uz nodarbību ciklu "Cukurs un Tava sirds veselība".

Nodarbību ciklā izzināsim ēšanas paradumus, analizēsim emocionālās ēšanas izraisošos faktorus, diskutēsim, kā ierobežot un ar ko aizstāt neveselīgu našķošanos. Kāpēc tas ir tik būtiski? Pārlieku liela cukura uzņemšana veicina liekā svara attīstību, asinsspiediena un cukura līmeņa asinīs paaugstināšanās risku un negatīvi ietekmē gan garastāvokli, gan imunoloģiskos procesus, gan sirds veselību. Un tieši uzturs ir viens no veidiem, kā ievērojami uzlabot sirds veselību! Būs iespēja apgūt arī praktiskus apzinātas ēšanas vingrinājumus.

Sertificētas uztura speciālistes Gitas Ignaces vadībā nelielā grupā Tev būs iespēja apzināt savus ēšanas paradumus un noskaidrot piemērotākos veidus paradumu uzlabošanā, kā arī iegūt jaunas receptes un iedvesmas devu ikdienas maltīšu pilnveidošanā.

Dalībnieku skaits grupā ir ierobežots, tāpēc iepriekšēja reģistrēšanās ir obligāta. Interesenti ir aicināti reģistrēties nodarbībām, sūtot pieteikumu uz e-pastu vai zvanot 20221107.

Nodarbībās notiks klātienē, tādēļ piedalīties varēs personas, kuras var uzrādīt sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu kopā ar personas apliecinošu dokumentu.


Oveselība nodarbības organizē, īstenojot ESF projektu "Pasākumi veselības veicināšanai un slimību profilaksei Ogres novada iedzīvotājiem" (Nr.9.2.4.2/16/I/031).

