Trešdiena, 24. novembris, 2021 09:00

Oveselība aicina uz nodarbību "Stress dzīvē un darbā"

Stress ir dabiska cilvēka reakcija uz dažādiem ārējās vides faktoriem, tāpēc mērenās devās tas ir pat veselīgs. Taču ilgstoša stresa ietekme nelabvēlīgi ietekmē organismu, bet īpaši – sirds un asinsvadu sistēmu, tāpēc aizvien aktuālāks kļūst jautājums – kā noteikt, kurā brīdī veselīgs stress kļūst neveselīgs, un kā to efektīvi ierobežot, turklāt – kā mājās, tā darbā?

Nav šaubu, ka stress nav nekas jauns – tas ir pastāvējis visos laikos. Tomēr mūsdienās stress rada aizvien vairāk izaicinājumu, jo ar to veicinošajiem faktoriem sastopamies ik uz soļa. Piemēram, Slimību profilakses un kontroles centra veiktā Latvijas iedzīvotāju veselību ietekmējošo paradumu pētījuma dati liecina, ka stresu un nomāktību ikdienā izjūt aptuveni puse jeb 48,7% Latvijas iedzīvotāju vecumā no 15 līdz 74 gadiem. 

Šie dati nozīmē arī to, ka šiem cilvēkiem ir ļoti augsts risks saskarties ar dažādām stresa izraisītām veselības problēmām – galvassāpēm, miega traucējumiem, sirds un asinsvadu sistēmas, kā arī elpošanas saslimšanām, depresiju u.tml.

Stresam ikdienā ir pakļauts ikviens cilvēks, jo tas nešķiro cilvēkus ne pēc vecuma un dzimuma, ne arī pēc profesijas un ģimenes stāvokļa. Tāpēc ar mērķi paplašināt Ogres novada iedzīvotāju izpratni par psihoemocionālajiem darba vides riska faktoriem un to ietekmi uz cilvēka labsajūtu, kā arī darba spējām.

Veselības veicināšanas nodaļa Oveselība šī gada 25.novembrī no plkst. 15.00 līdz plkst.17.30 piedāvā bibliotēku darbiniekiem interaktīvu, izglītojošu nodarbību “Stress dzīvē un darbā”. Tajā ikvienam interesentam līdztekus teorētiskajām zināšanām par izplatītākajiem stresa cēloņiem būs iespēja apgūt arī dažādas stresa vadības un iekšējo resursu atjaunošanas taktikas.

Nodarbība norisināsies tiešsaistes platformā Zoom. Saite tiks nosūtīta pēc pieteikuma saņemšanas. Pieteikties var rakstot uz

Oveselība nodarbību organizē īstenojot ESF projektu "Pasākumi veselības veicināšanai un slimību profilaksei Ogres novada iedzīvotājiem" (Nr.9.2.4.2/16/I/031)

