Lai arī Ķeipenes pagasts Ogres novadā tika iekļauts 2009.gadā, tā pirmsākumi meklējami jau 1743.gadā, kad tika izveidota Jaunķeipenes muiža (Neu-Kaipen). Mūsdienās par tās kādreizējo godību liecina vien atsevišķi muižas pils drupu fragmenti. Tomēr muižas parks nav vienīgais apskates vērtais objekts šajā pagastā. Atklāt neparastas vietas un izbaudīt gleznu cienīgas ainavas iespējams arī pamesto dzelzceļa sliežu un Pečora ezera apkārtnē, caur kuru vedīs šī pārgājiena maršruts.
Ņemot vērā pulcēšanās ierobežojumus, pārgājiena dalībnieki šajā aizraujošajā piedzīvojumā dosies vairākās grupās (dalībnieku skaits grupā – 10 cilvēki). Pirmā no tām startēs jau plkst. 9.00.
Interesenti ir aicināti reģistrēties gan pārgājienam, gan nūjošanas nodarbībai, sūtot pieteikumu uz e-pastu ">oveselī. Pieteikumā lūgums vārdu, uzvārdu, interesējošo aktivitāti (pārgājiens vai nodarbība), kā arī to, vai ir pieejamas nūjas, lai Oveselība treneri var sagatavot nepieciešamo ekipējumu.
Pieteikties ir aicināti arī interesenti, kuriem nav nūjošanas pieredzes, taču ir vēlme to iegūt, jo tiks organizēta viena grupa, kurai pasākuma laikā būs iespēja apgūt nūjošanas tehnikas pamatus.
Nūjošanas pārgājienu cikls "Iepazīsti Ogres novadu!" tika atklāts šā gada 10.aprīlī ar aizraujošu maršrutu Ogres pilsētā. Kopumā to veidos pieci dažādi pasākumi, kuru mērķis ir nodrošināt novada iedzīvotājiem iespēju ne vien izbaudīt kustību prieku svaigā gaisā un pozitīvas emocijas lieliskā kompānijā, bet arī atklāt daudz jaunu, interesantu vietu un lietu gan Ogres pilsētā, gan arī ārpus tās.
Pārgājiens tiek īstenots ar Ogres novada pašvaldības un Eiropas Sociālā fonda atbalstu (projekts Nr.9.2.4.2/16/I/031 "Pasākumi veselības veicināšanai un slimību profilaksei Ogres novada iedzīvotājiem").
Informāciju sagatavoja Oveselība