Ceturtdiena, 09.10.2025 14:59
Elga, Elgars, Helga
Ceturtdiena, 09.10.2025 14:59
Elga, Elgars, Helga
Piektdiena, 29. janvāris, 2021 22:35

Oveselība aicina uz tiešsaistes semināru pusaudžu vecākus

ogresnovads.lv
Oveselība aicina uz tiešsaistes semināru pusaudžu vecākus
Piektdiena, 29. janvāris, 2021 22:35

Oveselība aicina uz tiešsaistes semināru pusaudžu vecākus

ogresnovads.lv

Šobrīd pandēmijas COVID-19 laikā pusaudžu un jauniešu psihiskās veselības problēmas vēl vairāk saasinās. Svarīgi gan vecākiem, gan skolotājiem rast atbildes, kā varam palīdzēt veicināt un stabilizēt viņu psihisko veselību. 
Mēs visi esam saskārušies ar jaunu realitāti, mums visiem nākas pielāgoties, taču pusaudžiem, jauniešiem tas padodas grūtāk. Seminārā pārrunāsim dažādus risinājumus un taktikas, lai spētu atbalstīt pusaudžus šajā jaunajā realitātē.

Semināru vadīs klīniskā psiholoģe, psihoanalītiskā terapeite Vineta Kesele.
 
1.daļa 30.janvārī pl.10.30
2.daļa 6.februārī pl.10.30
 
Pieteikumu sūtīt uz . Pieejas saite nodarbībām tiks nosūtīta pēc pieteikuma saņemšanas.
 
Seminārs ir bezmaksas.

Informāciju sagatavoja Oveselība

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2025. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?