Piektdiena, 29. janvāris, 2021 22:35
Oveselība aicina uz tiešsaistes semināru pusaudžu vecākus
ogresnovads.lv
Šobrīd pandēmijas COVID-19 laikā pusaudžu un jauniešu psihiskās veselības problēmas vēl vairāk saasinās. Svarīgi gan vecākiem, gan skolotājiem rast atbildes, kā varam palīdzēt veicināt un stabilizēt viņu psihisko veselību.
Mēs visi esam saskārušies ar jaunu realitāti, mums visiem nākas pielāgoties, taču pusaudžiem, jauniešiem tas padodas grūtāk. Seminārā pārrunāsim dažādus risinājumus un taktikas, lai spētu atbalstīt pusaudžus šajā jaunajā realitātē.