Februārī Oveseliba organizē trīs bezmaksas vingrošanas ciklus, kur katrs sastāvēs no sešām nodarbībām.
-No 1.februāra otrdienās Ikšķilē plkst.19.00
-No 2.februāra trešdienās Zoom platformā plkst.18.00
-No 5.februārī sestdienās Tīnūžos plkst.9.30
Sīkāka informācija tiks nosūtīta pēc pieteikuma saņemšanas. Pieteikšanās rakstot uz e-pastu Pieteikumā norādiet, kurš no vingrošanas cikliem Jūs interesē.
Oveselība nodarbības organizē īstenojot ESF projektu "Pasākumi veselības veicināšanai un slimību profilaksei Ogres novada iedzīvotājiem" (Nr.9.2.4.2/16/I/031)