Oveselība aicina uz vingrošanas nodarbībām "Vesela mugura"
Ir pierādīts, ka muguras veselības veicināšanā liela nozīme ir mugurkaula stabilitātei, ko veicina spēcīga vēdera prese, attīstīta vēdera dziļā muskulatūra, sēžas, muguras lejasdaļas muskulatūra, kā arī starplāpstiņu muskulatūra un trapece, kas neļauj pleciem noapaļoties uz priekšu. Tāpēc vingrošanas nodarbību cikla “Vesela mugura” nodarbībās tiek pielietotas bodyART un Pilates vingrinājumu tehnikas, kurās uzsvars ir uz spēka, stiepšanās, līdzsvara un dziļās muskulatūras vingrinājumiem.

Februārī Oveseliba organizē trīs bezmaksas vingrošanas ciklus, kur katrs sastāvēs no sešām nodarbībām.

-No 1.februāra otrdienās Ikšķilē plkst.19.00

-No 2.februāra trešdienās Zoom platformā plkst.18.00

-No 5.februārī sestdienās Tīnūžos plkst.9.30

Sīkāka informācija tiks nosūtīta pēc pieteikuma saņemšanas. Pieteikšanās rakstot uz e-pastu  Pieteikumā norādiet, kurš no vingrošanas cikliem Jūs interesē.

Oveselība nodarbības organizē īstenojot ESF projektu "Pasākumi veselības veicināšanai un slimību profilaksei Ogres novada iedzīvotājiem" (Nr.9.2.4.2/16/I/031)

