Oveselība Ciemupē aicināja stiprināt savu superkomandu – ģimeni

Lai arī no rīta mūs pārsteidza pavasarīgas lietus, tas nenobiedēja nūjotājus, kuri dienu iesāka ar nūjošanas pārgājienu no Krasta laukuma Ogrē uz Ciemupes Tautas namu.

Šeit gan mazus, gan lielus aicinājām pārbaudīt savu precizitāti, koncentrēšanās spējas, ātrumu un veiklību, piedaloties dažādās atrakcijās un spēlēs.

Pēc izkustēšanās mūs priecēja amatiermākslas kolektīvu uzstāšanās – danci grieza vidējās paaudzes deju kolektīvs “Lāčplēsis” no Lielvārdes, bērnu deju kolektīvi “Viznīts” no Ogres un “Ābolēni” no Ogresgala, bet ar skanīgām dziesmām uzstājās Ogresgala pamatskolas ansamblis un jauktais vokālais ansamblis “Saime”.

Mākslas teltī, pieminot mūsu novadnieku Vilhelmu Purvīti, ģimenes aicinājām iejusties mākslinieku lomās un pie molbertiem kopīgi veidot kopgleznas ar koku kā ģimenes kopības, stipru sakņu un dzimtas koka simbolu. Tapa daudz jauku un tik dažādu darbu!

Galdnieks mudināja bērnus kopā ar vecākiem izgatavot vilciņus, kas, izrādās, ir bērniem labi zināmais “beibleids”, tikai gatavots no koka, turklāt vilciņš pārspēj “beibleidu”, jo tas ir gatavots kopīgi un ar pašu rokām.

Jaunsargu instruktori mācīja kā piešķilt uguni tā, kā to dara dažādos izdzīvošanas raidījumos – ar kramu un dzirksteli. Lai tas veiksmīgi izdotos, ir vajadzīgas iemaņas, kuras bija iespēja trenēt instruktoru vadībā. Vēl kopā ar instruktoriem bija iespējams iemācīties un iepazīt dažādas mezglu siešanas tehnikas.

Noslēgumā 1078 frikadeles, tieši tik daudz to bija uz ugunskura vārītajā zupā, ar ko cienājām apmeklētājus.

Šī diena mums atgādināja par pašām svarīgākajām vērtībām - ģimeni, kopā būšanas brīnumu un prieku, ko varam sniegt viens otram!

Pasākums tika īstenots ar Ogres novada pašvaldības un Eiropas Sociālā fonda atbalstu (projekts Nr.9.2.4.2/16/I/031 “Pasākumi veselības veicināšanai un slimību profilaksei Ogres novada iedzīvotājiem”).

3. un 4. jūnijā ir izveidota plaša ģimenes dienai veltīta programma Ogrē. Tās ietvaros Oveselība:

- 4. jūnijā no plkst. 10.00 gaidīs ciemos savā pagalmā Brīvības ielā 44, Ogrē, kur pirmsskolas vecuma bērnu vecākus aicināsim uz sarunu par bērnu audzināšanas tendencēm šajā vecumā, bet pusaudžu vecākus rosināsim piedalīties diskusijā par jaunas personības veidošanās procesiem un attiecību veidošanu šajā laikposmā. Būs arī uzturvielām bagāti našķi, veselīgi kokteiļi un spēles bērniem;

-4. jūnijā plkst. 19.00 un 20.00 Ogres novada Sporta centra stadionā aicina nepalaist garām lielisku iespēju vingrot kopā ar Starptautiskās Bodyart skolas elites treneriem, tostarp Janni Giannikakis no Vācijas.

Vairāk informācijas par Ģimenes dienas pasākumiem novadā - Ogres novada Kultūras centra un Ogres novada mājaslapā, sociālajos tīklos un citviet.

Informāciju sagatavoja Zane Aperāne, Oveselība

Fotogrāfijas no Oveselības arhīva šeit: