Ceturtdiena, 3. februāris, 2022 08:07

Oveseliba organizē bezmaksas jogas nodarbības

Oveseliba organizē bezmaksas jogas nodarbības
Jogas nodarbības laikā caur konkrētu jogas vingrojumu kopumu varēs atslābināt sasprindzinājumu ķermenī, nostiprināt dziļos muskuļus, atjaunot lokanību ķermenī, iemācīties dziļi elpot,  koncentrēties un atslābt vienlaicīgi, pieņemt un sajust savu ķermeni.

Nodarbībā tiks iekļauta arī dziļā relaksācija, elpošanas vingrojumi un meditācija.

-No 8.februāra otrdienās Lielvārdes Kultūras namā plkst.19.00

-No 7.februāra pirmdienās Zoom platformā plkst.19.30

Sīkāka informācija tiks nosūtīta pēc pieteikuma saņemšanas. Pieteikšanās rakstot uz e-pastu  Pieteikumā norādiet, kurš no vingrošanas cikliem Jūs interesē.

Oveselība nodarbības organizē īstenojot ESF projektu "Pasākumi veselības veicināšanai un slimību profilaksei Ogres novada iedzīvotājiem" (Nr.9.2.4.2/16/I/031)

