Nodarbībā tiks iekļauta arī dziļā relaksācija, elpošanas vingrojumi un meditācija.
-No 8.februāra otrdienās Lielvārdes Kultūras namā plkst.19.00
-No 7.februāra pirmdienās Zoom platformā plkst.19.30
Sīkāka informācija tiks nosūtīta pēc pieteikuma saņemšanas. Pieteikšanās rakstot uz e-pastu Pieteikumā norādiet, kurš no vingrošanas cikliem Jūs interesē.
Oveselība nodarbības organizē īstenojot ESF projektu "Pasākumi veselības veicināšanai un slimību profilaksei Ogres novada iedzīvotājiem" (Nr.9.2.4.2/16/I/031)