Pasaules veselības organizācija iesaka cilvēkiem, kuri sasnieguši 64 gadu slieksni, vidējas intensitātes fiziskās aktivitātes vismaz 150 minūtes nedēļā. Kā īpaši ieteicamas aktivitātes senioriem tiek minētas nūjošana, vingrošana, dejošana, aktīvas pastaigas, peldēšana u.tml.
Regulāra vingrošana ne vien uzlabo muskuļu spēku un koordināciju, bet arī samazina sirds un asinsvadu slimību, diabēta, insulta, aptaukošanās un citu saslimšanu riskus, tāpēc Oveselība piedāvā Ogres novada senioriem bezmaksas vingrošanas nodarbības “Vesela sirds”, kas norisinās divas reizes nedēļā – otrdienās un ceturtdienās.
Sešu nodarbību cikls tiks uzsākts 14.septembrī: Ogres pilsētā – plkst. 9.00. Nodarbības notiks brīvā dabā.
Dalībnieku skaits grupās ir ierobežots, tāpēc iepriekšēja reģistrēšanās ir obligāta. Interesenti ir aicināti reģistrēties nodarbībām, sūtot pieteikumu uz e-pastu
Nodarbībās drīkst piedalīties personas, kuras var uzrādīt derīgu Covid- 19 sertifikātu, kas apliecina, ka persona ir vakcinējusies pret Covid- 19 vai arī ir izslimojusi Covid- 19 un personu apliecinošu dokumentu.
Nodarbības tiek īstenota ESF projekta “Pasākumi veselības veicināšanai un slimību profilaksei Ogres novada iedzīvotājiem” (Nr.9.2.4.2/16/I/031) ietvaros.