Ceturtdiena, 09.10.2025 20:42
Elga, Elgars, Helga
Ceturtdiena, 09.10.2025 20:42
Elga, Elgars, Helga
Trešdiena, 29. septembris, 2021 18:18

Oveselība organizē bezmaksas vingrošanas nodarbības senioriem brīvā dabā

ogresnovads.lv
Oveselība organizē bezmaksas vingrošanas nodarbības senioriem brīvā dabā
Trešdiena, 29. septembris, 2021 18:18

Oveselība organizē bezmaksas vingrošanas nodarbības senioriem brīvā dabā

ogresnovads.lv

Izpētīts, ka, sākot ar 30 gadu vecumu, cilvēks zaudē spēku ar ātrumu 10% desmitgadē. Muskuļu spēks būtiski ietekmē organisma funkcionālās spējas, kas senioriem nereti ir visnotaļ ierobežotas. Kā galvenais iemesls tam tiek minēts mazkustīgs dzīvesveids. Tāpēc ONSC veselības veicināšanas nodaļa Oveselība septembrī organizēs bezmaksas vingrošanas nodarbības senioriem brīvā dabā.

Pasaules veselības organizācija iesaka cilvēkiem, kuri sasnieguši 64 gadu slieksni, vidējas intensitātes fiziskās aktivitātes vismaz 150 minūtes nedēļā. Kā īpaši ieteicamas aktivitātes senioriem tiek minētas nūjošana, vingrošana, dejošana, aktīvas pastaigas, peldēšana u.tml.

Regulāra vingrošana ne vien uzlabo muskuļu spēku un koordināciju, bet arī samazina sirds un asinsvadu slimību, diabēta, insulta, aptaukošanās un citu saslimšanu riskus, tāpēc Oveselība piedāvā Ogres novada senioriem bezmaksas vingrošanas nodarbības “Vesela sirds”, kas norisinās divas reizes nedēļā – otrdienās un ceturtdienās.

Sešu nodarbību cikls tiks uzsākts 5.oktobrī: Ogres pilsētā – plkst. 9.00. Nodarbības notiks brīvā dabā. 

Dalībnieku skaits grupās ir ierobežots, tāpēc iepriekšēja reģistrēšanās ir obligāta. Interesenti ir aicināti reģistrēties nodarbībām, sūtot pieteikumu uz e-pastu .

Nodarbībās drīkst piedalīties personas, kuras var uzrādīt sadarbspējīgu vakcinācijas, testēšanas vai pārslimošanas sertifikātu kopā ar personas apliecinošu dokumentu.

Nodarbības tiek īstenota ESF projekta “Pasākumi veselības veicināšanai un slimību profilaksei Ogres novada iedzīvotājiem” (Nr.9.2.4.2/16/I/031) ietvaros.

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2025. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?