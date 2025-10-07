Pabeigta cūku likvidēšana Āfrikas cūku mēra skartajā SIA "Baltic Pork" novietnē Lauberes pagastā

Dienestā skaidro, ka "Baltic Pork" cūku novietnē slimība tika konstatēta šogad 31.augustā, un tā ir līdz šim lielākā slimības skartā cūku novietne Latvijā. Nedaudz vairāk nekā mēneša laikā novietnē tika nogalinātas 22 366 cūkas, bet 806 cūkas slimības dēļ nobeidzās.
PVD atzīmē, ka lielākā daļa dzīvnieku līķu nogādāti dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu uzņēmumā SIA "Grow Energy" pārstrādei biogāzē, bet pārējie līķi aptuveni 350 tonnu apmērā aprakti "Baltic Pork" piederošajā teritorijā, par kuru iepriekš tika saņemts saskaņojums no Valsts vides dienesta.
Pēc visu cūku likvidēšanas un iznīcināšanas, ĀCM skartajā novietnē sākti telpu, aizgaldu un korpusu tīrīšanas, mazgāšanas un dezinfekcijas darbi. Tostarp tiek pilnībā iztīrīts, mazgāts un dezinficēts viss aprīkojums, iekārtas un inventārs, kas bijis saistīts ar cūku turēšanu un kopšanu, kā arī tiek veikta novietnes teritorijas - pagalmu un iebraucamo ceļu tīrīšana un sanācija.
Pēc noslēdzošās dezinfekcijas pabeigšanas PVD inspektori veiks dezinfekcijas efektivitātes kontroli, lai pārliecinātos par novietnes tīrību un iepriekš veikto pasākumu atbilstību prasībām.
Atbilstoši normatīviem novietnē drīkst atsākt turēt cūkas ne agrāk kā 15 dienas pēc novietnes dezinfekcijas. Pirms tam uzņēmumam ir jāsaņem PVD atļauja un viss cūku repopulācijas process ir jāveic ciešā sadarbībā ar PVD.
Jau ziņots, ka šogad Latvijā reģistrēti kopumā 11 ĀCM uzliesmojumi mājas cūku novietnēs ar 28 364 cūkām.
Vīruss 2025.gada maija sākumā tika konstatēts piemājas saimniecībā ar 36 cūkām Tukuma novada Džūkstes pagastā, jūlija sākumā - mājas cūku novietnē ar sešām cūkām Jelgavas novada Glūdas pagastā, jūlija izskaņā mājas cūku novietnē ar 55 cūkām Bauskas novada Iecavas pagasta Rosmē, bet augusta pirmajā pusē - SIA "Nygaard International" novietnē ar 4900 cūkām Talsu novada Ģibuļu pagastā.
Savukārt augusta otrajā pusē ĀCM tika konstatēts mājas cūku novietnē ar 65 cūkām Mārupes novada Babītes pagastā, mājas cūku novietnē ar trim cūkām Bauskas novada Dāviņu pagastā, mājas cūku novietnē ar trim cūkām Mārupes novada Babītes pagastā, kā arī "Baltic Pork" cūku novietnē ar vairāk nekā 23 000 mājas cūku Ogres novada Lauberes pagastā.
Septembra sākumā vīruss tika konstatēts arī Madonas novada Cesvaines pagastā cūku novietnē ar 41 mājas cūku, Mārupes novada Salas pagastā novietnē ar 29 mājas cūkām, kā arī Bauskas novada Dāviņu pagastā mājas cūku novietnē ar četrām cūkām.
Tāpat ĀCM šogad Latvijā ir konstatēts 1127 mežacūkām 27 novadu 168 pagastos un četru pilsētu teritorijās.
Kopš 2014.gada jūnija, kad Latvijā pirmo reizi tika reģistrēts ĀCM, vīruss konstatēts kopumā 10 838 mežacūkām, tostarp 2014.gadā Latvijā ĀCM tika konstatēts 217 mežacūkām, 2015.gadā - 1048, 2016.gadā - 1146, 2017.gadā - 1431, 2018.gadā - 905, 2019.gadā - 430, 2020.gadā - 377, 2021.gadā - 448, 2022.gadā - 1274 mežacūkām, 2023.gadā - 1002 mežacūkām, bet 2024.gadā - 1433 mežacūkām.
ĀCM Latvijā pirmoreiz tika reģistrēts 2014.gada jūnijā trim mežacūkām dažus metrus no Baltkrievijas robežas. ĀCM ir ļoti bīstama saslimšana, un mājas cūku novietnē, kurā slimība konstatēta, ir jānokauj viss ganāmpulks.
"Baltic Pork" apgrozījums pagājušajā gadā bija 13,585 miljoni eiro, kas ir par 4,7% mazāk nekā gadu iepriekš, bet kompānijas peļņa samazinājās par 14,4% un bija 2,896 miljoni eiro.
"Baltic Pork" reģistrēta 2000.gadā, un tās pamatkapitāls ir 2,505 miljoni eiro. "Baltic Pork" īpašnieki ir Norvēģijas "Mork EEK Holding" (71,57%) un "SE Agro Holding" (28,43%), savukārt kompānijas patiesie labuma guvēji ir divi Norvēģijas pilsoņi Ūve Henriks Merks Ēks un Sveins Engebretsens.
PVD ir Zemkopības ministrijas pārraudzībā esoša valsts pārvaldes iestāde, kas veic pārtikas aprites un veterinārmedicīnas nozares valsts uzraudzību un kontroli.