Projekta ietvaros apjomīgākie darbi un attiecīgi arī finansējuma apjoms saistās ar Ogres pašvaldībai tik svarīgās jaunās ģimnāzijas ēkas un tai nepieciešamās sporta infrastruktūras būvniecības īstenošanu. Minētajā ēku kompleksā plānots nodrošināt mācību procesu 600 izglītojamajiem. Šobrīd ir izstrādāti būvprojekti skolas un sporta ēku būvniecībai. Š.g. 11. februārī noslēgts līgums par būvprojektu ekspertīzes un būvuzraudzības veikšanu. Pēc ekspertīzes pozitīva slēdziena saņemšanas tiks uzsākti ēku būvdarbi.
Jau informējām, ka 2020. gada aprīlī tika noslēgts līgums ar pilnsabiedrību MMG, kas konkursa kārtībā ieguva tiesības veikt ģimnāzijas ēkas un tās sporta ēkas projektēšanu un būvniecību Ogrē, Meža prospektā 17.
Ogres Valsts ģimnāzijas mācību procesu pārvietošana uz jaunām, modernām telpām ļaus ievērojami uzlabot mācību apstākļus gan Ogres sākumskolā, gan Ogres 1. vidusskolā, kur sākumskolas klašu skolēniem klases ierīkotas nepiemērotās telpās, sekmēs to, lai tiktu sasniegti galvenie nozares ministrijas – Izglītības un zinātnes ministrijas – izvirzītie mērķi, kas saistās ar tieši ģimnāziju mācību procesa un vides pilnveidošanu, uzlabošanu, kā arī ļaus realizēt iespējamos scenārijus skolu tīkla optimizācijas gadījumā.
Paredzams, ka jaunā skolas un sporta ēka savas durvis varētu vērt 2022. gada septembrī.