Tuvākajā laikā plānots sākt fasādes apdares un logu un stiklojumu montāžas darbus, kā arī sporta ēkas grīdas konstrukciju sagataves kārtas betonēšanu un tribīņu montāžu.
Jaunās, 15 000 kvadrātmetrus plašās skolas ēkas un sporta manēžas būvniecības darbi tika sākti 2021.gada maijā, darbus plānots pabeigt līdz 2022.gada septembrim. Jaunajā skolā plānots nodrošināt mācību procesu 600 izglītojamajiem.
Sporta hallē būs pieejamas gan stacionārās, gan pārvietojamās tribīnes, kopumā nodrošinot vietu līdz pat 1700 skatītājiem. Sporta kompleksa pamatā ir Starptautiskās vieglatlētikas federācijas prasībām izbūvēta vieglatlētikas arēna - četri apļveida (200 metru) un seši sprinta skrejceliņi, sektori tāllēkšanai, augstlēkšanai, kārtslēkšanai un lodes grūšanai.
Savukārt arēnas vidū atradīsies komandu sporta veidu laukums, kas būs piemērots basketbolam, florbolam, tenisam, rokas bumbai un volejbolam. Sporta ēkā atradīsies telpas arī cīņas treniņiem, būs pieejamas ģērbtuves un telpas treneriem, savukārt otrajā stāvā tiks izvietota trenažieru zāle, horeogrāfijas zāle un vingrošanas nodarbību zāle.
Ēkas apkārtnē paredzētas trīs autostāvvietas - attiecīgi skolas ēkas un sporta ēkas vajadzībām, kā arī apmeklētājiem dažādu pasākumu ietvaros. Papildus tiks pārbūvēts piebraucamais ceļš skolas un sporta ēkām posmā no Mednieku ielas puses.
Ēku izbūve tiek veikta Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projekta "Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi Ogres novadā" ietvaros. Kopējās skolas un sporta ēku projektēšanas un būvniecības izmaksas ir 22,8 miljoni eiro bez pievienotās vērtības nodokļa.
Ģenerāluzņēmējs ir pilnsabiedrība "MMG", būvuzņēmējs - SIA "Monum", būvprojekta autori - SIA "Nams", būvuzraugs - pilnsabiedrība "Akorda&Firma L4".
