Svētdiena, 12.04.2026 13:39
Ainis, Jūlijs
Svētdiena, 12. aprīlis, 2026 09:14

Pagājušā gada beigās Latvijā bija 584 vecāki ar atņemtām bērna aizgādības tiesībām

Foto: pexels.com
Pagājušā gada beigās Latvijā bija 584 vecāki, kuriem ar tiesas spriedumu bija atņemtas bērna aizgādības tiesības, liecina Bērnu aizsardzības centra sniegtā informācija.

No šādu personu kopskaita 330 bija vīrieši un 254 - sievietes.

973 vecākiem bērna aizgādības tiesības bija pārtrauktas ar bāriņtiesas lēmumu. Starp viņiem bija 516 vīrieši un 457 sievietes.

Atbilstoši Civillikumam vecākam var atņemt aizgādības tiesības, ja viņa vainas dēļ (vecāka apzinātas rīcības vai nolaidības dēļ) ir apdraudēta bērna veselība vai dzīvība, kā arī tad, ja vecāks ļaunprātīgi izmanto savas tiesības vai nenodrošina bērna aprūpi un uzraudzību un tas var apdraudēt bērna fizisko, garīgo vai tikumisko attīstību.

Savukārt aizgādību pār bērnu var pārtraukt bāriņtiesa, bet tikai ievērojot konkrētus Civillikumā un Bāriņtiesu likumā paredzētus nosacījumus un uz ierobežotu laika posmu, parasti ne ilgāku par vienu gadu.

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2026. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?