Pagājušā gada sākumā 63,5% no Latvijas iedzīvotājiem bija latvieši

Pagājušā gada sākumā 63,5% no Latvijas iedzīvotājiem bija latvieši
Pagājušā gada sākumā 63,5% no Latvijas iedzīvotājiem bija latvieši

Pagājušā gada sākumā 63,5% no Latvijas iedzīvotājiem bija latviešu tautības, liecina Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) apkopotā informācija.

Salīdzinot ar 2024. gadu, latviešu īpatsvars Latvijā ir palielinājies par 0,3 procentpunktiem. Vienlaikus kopējais iedzīvotāju skaits sarucis no 1 878 575 iedzīvotājiem 2024. gada sākumā līdz 1 860 565 iedzīvotājiem pagājušā gada sākumā.

Proporcionāli lielākais latviešu tautības iedzīvotāju skaits 2025. gada sākumā bija Smiltenes novadā un Kuldīgas novadā. Tajos 93,2% no visiem iedzīvotājiem bija latvieši.

Vienlaikus proporcionāli vismazāk - 21,4% - latviešu bija Daugavpilī. Latviešu mazāk nekā puse no iedzīvotājiem pagājušā gada sākumā bija arī Augšdaugavas novadā (43,8%), Rēzeknē (48,1%), Olaines novadā (48,1%) un Rīgā (48%), liecina CSP dati.

