Sestdiena, 17. janvāris, 2026 12:32

Pagājušā gada sākumā Latvijā sieviešu bija par 134 717 vairāk nekā vīriešu

Leta
Pagājušā gada sākumā Latvijā sieviešu bija par 134 717 vairāk nekā vīriešu
Foto: freepik
Pagājušā gada sākumā no visiem Latvijas iedzīvotājiem 997 641 bija sieviete, bet 862 924 - vīrieši, liecina Centrālās statistikas pārvaldes sniegtā informācija.

Tādējādi sieviešu skaits pagājušā gada sākumā Latvijā bija par 134 717 lielāks nekā vīriešu.

Vīriešu skaits bija mazāks visās Latvijas valstspilsētās un gandrīz visos novados, izņemot Rēzeknes novadā, Saulkrastu novadā un Ventspils novadā. Rēzeknes novadā 2025. gada sākumā bija 13 966 vīrieši un 13 743 sievietes, bet Saulkrastu novadā - 5012 vīrieši un 4971 sieviete. Ventspils novadā pagājušā gada sākumā bija 5191 vīrietis un 5104 sievietes.

Pagājušā gada sākumā visvairāk Latvijā bija 37 gadus veci cilvēki - kopumā 29 567. No tiem 15 238 bija vīrieši, bet 14 329 - sievietes.

