Pirmdiena, 20. aprīlis, 2026 13:20

Pagājušajā nedēļā no iedzīvotājiem izkrāpts teju pusmiljons eiro

Pagājušajā nedēļā no iedzīvotājiem izkrāpts teju pusmiljons eiro
Pagājušajā nedēļā no Latvijas iedzīvotājiem izkrāpti vismaz 474 113 eiro, informēja Valsts policija.

Valsts policija pagājušajā nedēļā reģistrējusi 199 krāpšanas gadījumus.

No tiem 54 gadījumos iedzīvotājiem nodarīti finansiāli zaudējumi, bet 145 gadījumos krāpnieku mēģinājumi nav bijuši veiksmīgi.

Vislielākie zaudējumi pagājušajā nedēļā radušies tā dēvētajos viltus zvanu jeb vikšķerēšanas gadījumos, kuros krāpnieki uzdevušies par dažādu iestāžu un uzņēmumu pārstāvjiem, kā arī policijas, mobilo sakaru operatoru, Valsts ieņēmumu dienesta, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras, kredītiestāžu, pasta un sociālo dienestu darbiniekiem.

Šādos krāpšanas gadījumos iedzīvotājiem izkrāpti vismaz 415 499 eiro. Lielākais šādu noziegumu skaits reģistrēts Rīgas reģionā - 162 gadījumi.

