Otrdiena, 6. aprīlis, 2021 13:56

Pagarina iespēju veikt valsts apmaksātu Covid-19 testu bez ārsta nosūtījuma

Pagarina iespēju veikt valsts apmaksātu Covid-19 testu bez ārsta nosūtījuma
Pagarināts termiņš valsts apmaksātu Covid-19 testu veikšanai bez ārsta nosūtījuma, aģentūru LETA informēja Veselības ministrijas (VM) pārstāvis Oskars Šneiders.

Viņš skaidroja, ka iedzīvotājiem arī pēc 6.aprīļa būs iespēja bez maksas veikt Covid-19 testu, tādējādi tiek turpināta līdz šim ieviestā kārtība. Ja parādījušies slimības simptomi - akūtas elpceļu infekcijas pazīmes, paaugstināta temperatūra, ožas traucējumi, garšas izjūtas zudums -, Covid-19 testu var veikt bez maksas un bez ārsta nosūtījuma.

Šneiders pauda, ka pagaidām datums, līdz kuram šāda kārtība pagarināta, nav noteikts, piebilstot, ka, ja notiks kādas izmaiņas, tad par to VM informēs atsevišķi.

