Ceturtdiena, 09.10.2025 21:39
Elga, Elgars, Helga
Ceturtdiena, 09.10.2025 21:39
Elga, Elgars, Helga
Ceturtdiena, 7. oktobris, 2021 12:00

Pagarināta pieteikšanās uz deju kolektīvu vadītāja amata vakanci

lielvarde.lv
Pagarināta pieteikšanās uz deju kolektīvu vadītāja amata vakanci
Ceturtdiena, 7. oktobris, 2021 12:00

Pagarināta pieteikšanās uz deju kolektīvu vadītāja amata vakanci

lielvarde.lv

Pagarināta pieteikšanās uz skolas vecuma bērnu deju kolektīva “Rītupīte” un pirmskolas vecuma bērnu deju kolektīva “Zvaniņš” mākslinieciskā vadītāja amata vakanci

Profesionālās kvalifikācijas prasības: Nozarei atbilstoša izglītība, pieredze darbā ar deju kolektīvu;

Darba vieta Lielvārdes novada Kultūras centra (turpmāk – LdNKC) struktūrvienībā Jumpravas kultūras nams;
Atalgojums – 6.10 EUR apmērā par katru faktiski nostrādāto stundu;


Pieteikumu vakancei (CV, motivācijas vēstuli) lūdzam sūtīt līdz 2021.gada 22. oktobrim elektroniski:

, pa pastu (adrese: Parka iela 3, Lielvārde, Ogres novads, LV-5070), vai nodot personīgi LdNKC uz aploksnes norādot “Pieteikums LdNKC Jumpravas kultūras nama bērnu deju kolektīva vadītāja amatam”.

Uzziņas pa tālruni 25450061 Zane Skrauča, Jumpravas kultūras nama vadītāja.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulu Nr.2016/679, LdNKC informē, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi, datu pārzinis ir LdNKC. Adrese: Parka iela 3, Lielvārde, Ogres novads, LV-5070; elektroniskā pasta adrese:

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2025. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?