Profesionālās kvalifikācijas prasības: Nozarei atbilstoša izglītība, pieredze darbā ar amatierteātri.
Darba vieta – Darba vieta Lielvārdes novada Kultūras centra (turpmāk – LdNKC) struktūrvienībā Jumpravas kultūras nams;
Atalgojums – 6.40 EUR apmērā par katru faktiski nostrādāto stundu;
Pieteikumu vakancei (CV, motivācijas vēstuli) lūdzam sūtīt līdz 2021.gada 24.septembrim elektroniski:
, pa pastu (adrese: Parka iela 3, Lielvārde, Ogres novads, LV-5070), vai nodot personīgi Lielvārdes novada Kultūras centrā Parka ielš 3, Lielvārdē, uz aploksnes norādot “Pieteikums LdNKC Jumpravas kultūras nama amatierteātra režisora amatam”.
Uzziņas pa tālruni 25450061 Zane Skrauča, Jumpravas kultūras nama vadītāja.
Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulu Nr.2016/679, informējam, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi, datu pārzinis ir LdNKC. Adrese: Parka iela 3, Lielvārde, Ogres novads, LV-5070; elektroniskā pasta adrese:
Pagarināta pieteikšanās uz skolas vecuma bērnu deju kolektīva “Rītupīte” un pirmskolas vecuma bērnu deju kolektīva “Zvaniņš” mākslinieciskā vadītāja amata vakanci
Profesionālās kvalifikācijas prasības: Nozarei atbilstoša izglītība, pieredze darbā ar deju kolektīvu;
Darba vieta Lielvārdes novada Kultūras centra (turpmāk – LdNKC) struktūrvienībā Jumpravas kultūras nams;
Atalgojums – 6.10 EUR apmērā par katru faktiski nostrādāto stundu;
Pieteikumu vakancei (CV, motivācijas vēstuli) lūdzam sūtīt līdz 2021.gada 24.septembrim elektroniski:
, pa pastu (adrese: Parka iela 3, Lielvārde, Ogres novads, LV-5070), vai nodot personīgi LdNKC uz aploksnes norādot “Pieteikums LdNKC Jumpravas kultūras nama bērnu deju kolektīva vadītāja amatam”.
Uzziņas pa tālruni 25450061 Zane Skrauča, Jumpravas kultūras nama vadītāja.
Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulu Nr.2016/679, LdNKC informē, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi, datu pārzinis ir LdNKC. Adrese: Parka iela 3, Lielvārde, Ogres novads, LV-5070; elektroniskā pasta adrese: