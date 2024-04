Pagarināta pieteikšanās vasaras festivālam “Projektu nakts 2022” ogrenet.lv

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) informē, ka līdz 15. jūlijampagarināta pieteikšanās bezmaksas festivālam “Projektu nakts 2022”, kas norisināsies no 4. līdz 5. augustam Siguldā. Tajā aicināti piedalīties jaunieši un jaunatnes jomas pārstāvji (NVO pārstāvji, pašvaldību jaunatnes lietu speciālisti u.c. interesenti), kas vēlas saņemt atbalstu kvalitatīvas projekta idejas izstrādei, un savu projekta ideju iesniegt ES jaunatnes programmu projektu konkursā. Festivālā būs iespēja attīstīt projektu idejas no A līdz Z, iegūt projektu rakstīšanas prasmes, satikt domubiedrus, kā arī mācīties un iedvesmoties no zinošiem ekspertiem.