Jauns pakomāts sūtījumu ātrākai saņemšanai sācis darboties arī Ogres 1.pasta nodaļā Brīvības ielā 38 – tas pieejams 24 stundas diennaktī septiņas dienas nedēļā. Latvijas Pasts sācis 18 jaunu pakomātu izvietošanu noslogotākajās Rīgas un reģiona pasta nodaļās, kur ir visvairāk izsniedzamo sūtījumu. Sākotnēji jaunie pakomāti nodaļās būs paredzēti tikai sūtījumu izsniegšanai, taču ar laiku, stabilizējoties ienākošo sūtījumu plūsmai, tajos tiks aktivizēta arī nosūtīšanas funkcija.

Turpinoties Covid-19 izplatībai, vīrusa negatīvā ietekme būtiski ietekmē gan ienākošo sūtījumu plūsmu, gan pakalpojumu sniegšanu pasta nodaļās. Starptautisko sūtījumu plūsma ir ļoti nevienmērīga, vienlaikus bieži ienākot lielam sūtījumu apjomam no ārvalstīm, kas pēc apstrādes Latvijas Pasta šķirošanas kompleksā tiek nogādāti pasta nodaļās un ir vienlaikus jāizsniedz lielam skaitam klientu. Tajā pašā laikā iespējas apkalpot klientus pasta nodaļās samazinās: vairākos desmitos pasta nodaļu drošības prasību dēļ samazināts uz vietas apkalpojamo cilvēku un attiecīgi – arī kases sistēmu skaits.

Katram no jaunajiem pakomātiem, kas atbilstoši konkrētās pasta nodaļas tehniskajiem parametriem izvietots vai nu nodaļas priekštelpās vai pašā nodaļā, būs atšķirīgs darbalaiks – tas pieejams visu diennakti vai saskaņā ar attiecīgās nodaļas darbalaiku. Jaunais pakomāts Ogres 1.pasta nodaļā klientiem sūtījumu izņemšanai pieejams 24 stundas diennaktī septiņas dienas nedēļā.

Katra jaunā pakomāta kapacitāte ļauj tajā vienlaikus ievietot aptuveni 100 sūtījumu, un klients par sūtījuma saņemšanu pakomātā saņems īsziņu mobilajā tālrunī, ja šis numurs būs norādīts uz sūtījuma, – tāpēc, noformējot sūtījumu, ir svarīgi iekļaut informāciju ar korektu un funkcionējošu adresāta mobilā tālruņa numuru, pievienojot to saņēmēja adresei.

To pasta nodaļu klientus, kur tiks izvietoti pakomāti, aicinām rūpīgi sekot līdzi saņemto aicinājuma īsziņu tekstam, lai saprastu, vai sūtījumu iespējams saņemt pašā nodaļā vai nodaļas pakomātā. Arī saņemot atkārtotu īsziņas aicinājumu, lūdzam pārliecināties, vai sūtījuma saņemšanas vieta nav mainīta uz pakomātu – tas tiks darīts, ja pakomātā būs atbrīvojies nodalījums. Lai sūtījumu aprite pasta nodaļās būtu maksimāli raita, aicinām klientus sūtījumus no pakomātiem izņemt, cik ātri iespējams, lai ļautu tos saņemt arī nākamajiem klientiem.

Ņemot vērā nepieciešamību izsniegt iespējami daudz sūtījumu, sākotnēji pasta nodaļās izvietotie pakomāti būs paredzēti tikai sūtījumu saņemšanai – sūtījumu nosūtīšanas funkcija tiks aktivizēta, tiklīdz sūtījumu izsniegšanas plūsma nodaļās kļūs vienmērīgāka.

Kopējais Latvijas Pasta pakomātu skaits pēc jauno pakomātu izvietošanas sasniegs 80, un papildus izsludināts iepirkums vēl 120 jauniem pakomātiem.


