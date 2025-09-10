Palīdzi atrast tēti! Varbūt jau šogad...

Latvijā joprojām simtiem bērnu gaida uz ģimeni, kas viņiem dāvātu drošību, rūpes un mīlestību. Tēvu diena ir īpašs brīdis atgādināt, ka katrs bērns ir pelnījis ģimeni, kurā viņu mīl un pieņem. Saskaņā ar Bērnu aizsardzības centra apkopoto statistiku, bērnu skaits bērnunamos atkal tuvojas 600 – tas ir augstākais rādītājs pēdējo sešu gadu laikā. Vienlaikus audžuģimeņu skaits Latvijā sarūk jau ceturto gadu pēc kārtas, un daudzi bērni ilgstoši atrodas krīzes centros, tādā kā “starpstāvoklī”, gaidot iespēju atrast pagaidu vai pastāvīgu ģimeni.
Pētījumi apliecina, ka bērniem, kuriem ir stabilas un atbalstošas attiecības ar tēvu, biežāk veidojas augstāka pašapziņa, labākas sociālās prasmes un spēja veidot veselīgas attiecības nākotnē.
Latvijas Kristīgās alianses bāreņiem vadītājs Kārlis Kārkliņš uzsver: „Katram bērnam ir nepieciešams tēvs – cilvēks, kas viņu atbalsta, iedrošina un parāda, kā izskatās mīlošs un atbildīgs pieaugušais. Latvijā rūpes par bērniem pamatā aizvien tiek uzskatītas par sievietes atbildību, ko veicinājušas dažādas tradīcijas. Taču uzskati mainās un arvien vairāk ģimenes rūpēs un bērnu audzināšanā iesaistās arī tēvi. Tēva loma un iesaiste bērnu audzināšanā ir tikpat nozīmīga kā mammas.”
K.Kārkliņš uzsver, ka bērnam ir nepieciešami abi vecāki. Līdzās mammas rūpēm un uzmanībai, tēva klātbūtne palīdz bērnam apgūt atbildību, disciplīnu un rūpes par citiem. Īpaši nozīmīgi tas ir bērniem, kuri zaudējuši iespēju augt bioloģiskajā ģimenē – audžuģimenēs vai adoptētās ģimenēs tēvs sniedz emocionālu stabilitāti un piederības sajūtu.
“Ja esi tētis, atceries: tava loma nav audzināt “kā mamma”. Tava loma ir audzināt kā tētim – izaicinot, ticot un dāvājot mieru vētras vidū. Mātes mīlestība bērnam saka “tu esi drošībā”, tēta mīlestība pauž “tu esi stiprs”. Pasaule pret mūsu bērniem nebūs saudzīga, taču mūsu klātbūtne viņus var sagatavot tai un stiprināt. Tāpēc aicinu ikvienu apsvērt iespēju kļūt par audžuģimeni vai adoptēt, dāvājot bērnu ne tikai mājas, bet arī tēva un mātes mīlestību,” saka Kārlis Kārkliņš, Latvijas Kristīgās alianses bāreņiem vadītājs un audžutēvs.
Šī akcija ir turpinājums jau pavasarī aizsāktajai kampaņai “Palīdzi atrast mammu”. Latvijas Kristīgā alianse bāreņiem aicina ikvienu iesaistīties – ar lēmumu kļūt par audžuģimeni, ar brīvprātīgo darbu vai ar ziedojumu. Jo katram bērnam ir vajadzīgi abi vecāki – gan mamma, gan tētis. Un mēs varam palīdzēt viņu atrast.
Vairāk par kampaņu un iespējām iesaistīties: www.palidzibareniem.lv
Uzziņai: Latvijas Kristīgā alianse bāreņiem (Alianse bāreņiem) ir dibināta 2014.gadā un tā apvieno kristīgās draudzes, iniciatīvas un organizācijas, kas atsaukušās aicinājumam rūpēties par sociālās atstumtības riskam pakļautām ģimenēm un bērniem, kuri palikuši bez vecāku gādības. Alianses darbības mērķis ir informēt sabiedrību, apmācīt un aicināt brīvprātīgos pievienoties rūpēm par sociālās atstumtības riskam pakļautiem bērniem un bāreņiem, kā arī iestāties par šo bērnu interesēm valsts līmenī bērnu aizsardzības politikas veidošanā. Alianse bāreņiem ir iniciatīvas “Bāreņu svētdiena” organizētājs un ir daļa no starptautiskas organizācijas „Christian Alliance for Orphans”, kas atbalsta vietējo misijas darbu vairāk kā 50 valstīs.