Patlaban steidzami nepieciešamas 0-, A+, B+ un A- asinsgrupas asinis.
Ziedojot asinis, ikviens var palīdzēt sniegt dzīvībai svarīgu palīdzību pacientiem, atgādina dienestā.
Asinis iespējams ziedot jebkurā pastāvīgajā ziedošanas vietā un VADC izbraukumos, kas notiek katru nedēļu.
Trešdien centra izbraukums no plkst. 9 līdz 12 notiks Viļānu kultūras namā, no plkst. 10 līdz 14 specializētais autobuss piestās pie "Rimi Olimpiskā centra" Rīgā, kā arī pie SIA "Attēls R" Rīga, Mašīnu iela 11.
Ceturtdien no plkst. 9 līdz 13 asinis varēs ziedot Līvānu uzņēmējdarbības atbalsta centrā un Kokneses kultūras centrā, bet no plkst. 10 līdz 14 specializētais autobuss piestās pie tirdzniecības centra "Akropole" E ieejas.
Piektdien no plkst. 10 līdz 14 specializētā autobusa izbraukums notiks pie Jelgavas klīnikas un Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīcas Rīgā.
Pastāvīgi ziedot asinis var vairākās ziedošanas vietās visā Latvijā. Rīgā donorus pieņem Sēlpils ielā 9, kā arī donoru pieņemšanas vietās "Gaiļezers", kas atrodas Hipokrāta ielā 2, un "Saktā", Brīvības bulvārī 32. Pastāvīgās ziedošanas vietas darbojas arī Daugavpils reģionālajā slimnīcā, Viestura ielā 5, Kurzemes filiālē Liepājā, Slimnīcas ielā 25, Jelgavas pilsētas slimnīcā, Brīvības bulvārī 6, kā arī Vidzemes slimnīcā Valmierā, Jumaras ielā 195, un Latgales filiālē Rēzeknē, 18. novembra ielā 41.