Kampaņas ietvaros sadarbībā ar Latvijas Pensionāru federāciju un vietējām senioru organizācijām tiks skaidrota vakcinācijas pret Covid-19 nepieciešamība, apzinot šaubīgos vai neizlēmīgos seniorus dažādos reģionos, novados, pilsētās un ciematos.
Kampaņa “Palīdzi sev. Palīdzi citiem” tiks svinīgi atklāta 1. novembrī tiešsaistē, Zoom platformā un to varēs skatīties arī #vieglipalīdzēt Facebook lapā. Kampaņas atklāšanas pasākumu vadīs žurnālists Aidis Tomsons, bet uzrunas teiks veselības ministrs Daniels Pavļuts un Latvijas Pensionāru federācijas vadītāja Aija Barča. Psiholoģe Diāna Zande pastāstīs par to, kā cieņpilni iedrošināt līdzcilvēkus vakcinēties un kā konstruktīvi uztvert kritiku, savukārt #vieglipalīdzēt pārstāvji iepazīstinās interesentus ar kampaņas praktiskajām detaļām. Iedrošinājumu iesaistīties kampaņā sniegs arī viens no tās labās gribas vēstniekiem profesors, gastroenterologs Anatolijs Danilāns. Piedalīties aicināti arī citi organizētāju uzrunātie labās gribas vēstnieki.
“Mūsu organizācija atbalsta katra cilvēka brīvu izvēli, bet aicinām arī ieklausīties savos ārstējošajos un ģimenes ārstos, kāpēc ir jāvakcinējas. Šajā kampaņā iedrošināsim arī citus seniorus vērsties pie saviem ģimenes ārstiem un vakcinēties,” norādīja Latvijas Pensionāru federācijas vadītāja Aija Barča.
Kampaņa “Palīdzi sev. Palīdzi citiem” ilgs līdz 15. novembrim un noslēgsies ar svinīgu ceremoniju tiešsaistē valsts svētku priekšvakarā – 17. novembrī. Paredzēta arī aktīvāko senioru organizāciju un senioru apbalvošana.
Reģistrēties dalībai kampaņas atklāšanas pasākumā var aizpildot reģistrāciju anketu šeit: