"MikroTIK" ir uz nepārtrauktu attīstību vērsts uzņēmums un vairākkārtēji saņēmis prestižus apbalvojumus ražošanā un eksportā. Uzņēmumā ražotās datortīklu pārvaldes iekārtas un rīki tiek izplatīti visā pasaulē un tās izmanto gan interneta pakalpojumu sniedzēji, gan uzņēmumi un privātpersonas.
Uzņēmums aktīvi iesaistās arī zinātnes, medicīnas un izglītības nozaru atbalstā. Jau pirms vairākiem gadiem "MikroTIK" organizēja akciju, dāvinot bezvadu tīkla iekārtas izglītības iestādēm. Dāvinājuma saņēmējiem savukārt bija jānodrošina šo iekārtu uzstādīšana – tīkla ierīkošana, nepieciešamo vadu ievilkšana un konfigurēšana.
Ņemot vērā valstī esošos apstākļus un ierobežojumus, nepārtraukti labas kvalitātes un stabila interneta nepieciešamības nozīme pirmskolas izglītības iestādēs, tāpat kā jebkurā citā nozarē, tikai pieaug.
Ogres novada domes pašvaldība nodrošina dāvinājumā saņemto iekārtu uzstādīšanu, un projekts realizēts pirmskolas izglītības iestādēs "Strautiņš", "Cīrulītis", "Zelta sietiņš", uzstādot to katrai grupiņai, kurās interneta uzlabošanas nepieciešamība bija īpaši nozīmīga.
Šāda projekta realizācija būtiski atvieglo ikdienas administratīvo darbu, uzlabo iespēju strādāt e-klasē, sazināties ar bērnu vecākiem, risināt dažāda veida jautājumus attālināti, ietaupot patērēto laiku un resursus, piedalīties tiešsaistes semināros lielam interesantu skaitam vienlaicīgi un vienmēr būt informētiem par aktualitātēm.
Internets ir neiedomājami mainījis un atvieglojis mūsu dzīvi, kļuvis par mūsdienu realitātes nepieciešamību un būtisku palīgu ikdienas dzīvē, tas nojauc robežas starp valstīm, kontinentiem un informācijas apmaiņā nodrošina vienādas iespējas visiem.
Kopumā Ogres pilsētā ir 6 pirmskolas izglītības iestādēs: "Cīrulītis", "Dzīpariņš", "Saulīte", "Zelta sietiņš", "Strautiņš", "Riekstiņš".
Pateicoties Ogres novada pašvaldības datorsistēmu speciālista Mikus Liepas iniciatīvai un "MikroTIK" materiālajam atbalstam, vairākās Ogres pilsētas pirmskolas izglītības iestādēs (PII) nodrošinātas un būtiski palielinātas interneta datu pārraides iespējas un tīkla pārklājums.