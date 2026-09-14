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Pirmdiena, 14. septembris, 2026 16:03

"Paņem līdzi kādu medus burciņu..." Lēdmanes pusē manīts lācis

"Paņem līdzi kādu medus burciņu..." Lēdmanes pusē manīts lācis
Foto: Andris Pilmanis "facebook"
Pirmdiena, 14. septembris, 2026 16:03

"Paņem līdzi kādu medus burciņu..." Lēdmanes pusē manīts lācis

Pamanīts lācis mežā, sēņojot un ogojot, vai piepilsētā, pastaigājoties vai baudot dabu, Latvijā vairs nav retums. Arī Lēdmanes pusē nesen ir manīts lācis, kuru iemūžinājis un sociālajos tīklos dalījies kāds iedzīvotājs, brīdinot citus, kuri devušies sēņot vai ogot.

Sociālajos tīklos Ledmanes grupā ar savu lāča novērojumu dalījās Andris, kurš, ar humora pieskaņu, raksta, ka ejot sēņot vai ogot, labāk paņemt līdzi medus burciņu vai cienastu, lai lāča kungs neapēd. 

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