Pirmdiena, 25. maijs, 2026 07:52

Papildu radari, jaudīgākas sistēmas - kas vēl nepieciešams pretgaisa aizsardzībai Latvijā?

OgreNet / Leta
Nacionālo bruņoto spēku (NBS) komandieris Kaspars Pudāns, foto - lsm.lv
Nopietnāki ieguldījumi Latvijas pretgaisa aizsardzībā ir sākti vien pēdējo gadu laikā, šorīt intervijā Latvijas Radio atzina Nacionālo bruņoto spēku (NBS) komandieris Kaspars Pudāns. Viņš sacīja, ka nopietnāk investēt pretgaisa aizsardzībā sākts pēdējo trīs līdz piecu gadu laikā, faktiski līdz ar Krievijas izvērsto karu Ukrainā.

Pretgaisa aizsardzības vienības Latvijā vairāk izvietotas ar domu par lielāko pilsētu sargāšanu, līdz ar to detekcijas nosegums nav visur vienāds un ir iespējami līdzīgi incidenti kā nedēļas nogalē, kad Latgalē, Drīdža ezerā, iegāzās un eksplodēja iepriekš nepamanīts drons.

Pudāns sprieda, ka Latvijas aizsardzībai ir vajadzīgi papildus radari, jaudīgākas akustiskās detekcijas sistēmas un citi jauni tehniskie risinājumi, lai uzlabotu pretgaisa aizsardzības spējas. Tuvākajā laikā NBS iegūšot dažus jaunus radarus, kas izvēlēti pēc ukraiņu ieteikuma, un arī no līdz šim armijas rīcībā esošās pretdronu tehnikas daudzas lietas esot līdzīgas ukraiņu lietotajām.

NBS komandieris atzīmēja, ka ukraiņi tikai pēdējā laikā ir sākuši dalīties un citām valstīm pārdot savas militārās tehnoloģijas.

Pudāns atgādināja, ka Latvijā sākts ieviest gradācijas sistēmu brīdinājumu sistēmā, jo aizsardzības resors atzīst, ka tiem ir liela ietekme uz cilvēku sadzīvi un ekonomisko dzīvi, tāpēc tiek ieviests dzeltenais brīdinājums, kas neprasīs iedzīvotāju tūlītēju rīcību, bet tikai brīdinās par iespējamiem riskiem.

