Izmaiņu īstenošanai papildu finansējums no valsts budžeta nebūs nepieciešams - pateicoties veiksmīgai ieturējumu reformai, izdevies palielināt regresa kārtībā atgūto līdzekļu apjomu, tādēļ izmaksas tiks nodrošinātas no Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijas budžeta.
Saskaņā ar apstiprinātajiem grozījumiem par bērnu līdz septiņu gadu vecumam uzturlīdzekļi būs 155 eiro mēnesī, bet par bērnu no septiņu līdz 18 gadu vecumam un pilngadīgām personām līdz 21 gada vecumam - 180 eiro mēnesī. Vecāki uzturlīdzekļus jaunajā apmērā saņems no 2026. gada februāra, jo izmaksas tiek veiktas par iepriekšējo mēnesi.
Valsts garantētie uzturlīdzekļi ir fiksēta summa, kas tiek izmaksāta katru mēnesi gadījumos, kad kāds no vecākiem nepilda pienākumu par uzturlīdzekļu nodrošināšanu saviem bērniem. Uzturlīdzekļus no valsts garantēto līdzekļu fonda var saņemt bērna vecāks, aizbildnis vai pilngadīgs bērns līdz 21 gada vecumam, ja tas turpina iegūt izglītību.
Iespēja palielināt izmaksājamo uzturlīdzekļu apmēru saistīta ar stabilu Uzturlīdzekļu garantiju fonda darbību un pozitīvām tendencēm regresa kārtībā atgūtajos līdzekļos. Dati liecina, ka regresa kārtībā atgūti 11,6 miljoni eiro, kas ir par 2,8% vairāk nekā gadu iepriekš.