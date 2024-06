Par Draudzības 4 namu – trīs atšķirīgi slēdzieni

Izņēmums ir kāpņu telpas ne­sošās sienas un bojātie pilastru daļas posmi, kā rezultātā ēkas teh­niskais nolietojums vizuāli veido 35 procentus.

Šajā laika periodā pašvaldī­bā saņemts vēl trešā sertificētā speciālista tehniskās apsekoša­nas atzinums, no kura izriet, ka ēkas nesošās konstrukcijas atbilst Būvniecības likuma 9. panta pra­sībām. «Tādējādi Ogres novada pašvaldības rīcībā šobrīd ir trīs pilnīgi atšķirīgi sertificētu speciā­listu BIS tehniskās apsekošanas atzinumi, kur no viena izriet, ka ēka nav ekspluatējama, no otra, ka ēka ir daļēji atbilstošā stāvok­lī, bet trešais liecina, ka ēka ir at­bilstoša,» skaidro D. Bārbale un piebilst, ka pašvaldībā nav speciālistu, kuri varētu izvērtēt, kurš no šiem tehniskajiem atzinumiem sniedz pilnīgu un vispārīgāku objektīvu informāciju par ēkas tehnisko stāvoklī. Attiecīgi paš­valdība izmantojusi Administra­tīvajā procesā paredzētās tiesības un lūgusi ekspertiem izvērtēt šos trīs tehniskos atzinumus un sniegt atzinumu, kurš no slēdzieniem sa­tur pilnīgāko informāciju par to, vai ēka atbilst Būvniecības liku­ma 9. panta prasībām attiecībā uz mehānisko stiprību un stabilitāti. Pašvaldībā saņemtā sūdzība par Būvvaldes lēmumu tiks izskatīta pēc ekspertu konsultantu sniegtā atzinuma.