EM informēja, ka līdzšinējais Rīgas ostas valdes loceklis Artis Grinbergs šā gada 1.jūlijā iesniedza iesniegumu par atkāpšanos no amata.
Ņemot to vērā, ekonomikas ministrs Jānis Vitenbergs (NA) nolēma izvirzīt jaunu pārstāvi Rīgas ostas valdē - Sīviņu. Ekonomikas ministrs 1.jūlijā saņēma Sīviņa iesniegumu, kurā piekrīt ieņemt Rīgas ostas valdes locekļa amatu.
Valdība lēma atļaut Sīviņam savienot Rīgas brīvostas valdes locekļa amatu ar Ogres novada domes priekšsēdētāja vietnieka un Vidzemes plānošanas reģiona attīstības padomes locekļa amatiem.
Sīviņš ministriem norādīja uz savu iepriekšējo pieredzi juridiskajā jomā un uzņēmējdarbībā, uzsverot, ka šī pieredze viņam ļaus pildīt Rīgas ostas valdes locekļa pienākumus, lai veicinātu ostas attīstību un izaugsmi. "Tas būs liels izaicinājums, bet tikšu ar to galā," pauda Sīviņš.
Savukārt satiksmes ministrs Tālis Linkaits (JKP) sēdē pateicās Grinbergam par labajiem padomiem, kādā veidā pārstrukturēt Rīgas ostas darbību. Tāpat Linkaits piebilda, ka plānotā ostu pārvaldības modeļa maiņa paredzēs, ka nākotnē ostu valdes locekļus neiecels Ministru kabinets, bet gan amatā tiks iecelti profesionāļi.
Likums par ostām nosaka, ka Rīgas ostas valdē ir četri valdes locekļi - ekonomikas ministra, finanšu ministra, satiksmes ministra un vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra izvirzīti pārstāvji, kurus amatā ieceļ un no amata atbrīvo Ministru kabinets. Rīgas ostas valde ir lemttiesīgas, ja valdes sēdē piedalās ne mazāk kā trīs valdes locekļi, un lēmumu pieņem, ja par to nobalso ne mazāk kā trīs valdes locekļi.
Rīgas osta pēc pārkrauto kravu apmēra un arī apkalpoto pasažieru skaita ir lielākā osta Latvijā.