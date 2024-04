Par energoresursu cenu pieauguma samazinājuma atbalsta pasākumiem Ogres novadā

Lai saņemtu atbalstu mājsaimniecībai, mājokļa īpašnieks, kopīpašnieks, īrnieks vai pilnvarota persona (piemēram, apsaimniekotājs vai biedrības priekšsēdētājs) iesniedz iesniegumu (ne biežāk kā reizi mēnesī par konkrētu atbalsta veidu):

-elektroniski e-pakalpojumu portālā www.epakalpojumi.lv no 2022.gada 1.oktobra;

-vai klātienē no 2022.gada 4.oktobra OGRĒ, no 2022.gada 11.oktobra visā Ogres novada teritorijā, darbiniekam ievadot datus Sociālās palīdzības un sociālo -pakalpojumu administrēšanas lietojumprogrammā SOPA.



Informatīvais tālrunis Ogrē - 27815219

Iedzīvotāju apkalpošanas vietas valsts energoresursu atbalsta saņemšanas pieteikumiem klātienē



Iesniegumā tiks prasīts norādīt iesniedzēja:

-vārdu, uzvārdu,

-personas kodu,

-kontaktinformāciju,

-kredītiestādes vai pasta norēķinu sistēmas konta numuru, kurā ieskaitāms atbalsts mājsaimniecībai.

!!! Varēs norādīt citai personai piederošu bankas kontu un arī šīs personas vārdu, uzvārdu, personas kodu. Skaidrā naudā norēķini šobrīd nav paredzēti.

Iesniegumam jāpievieno šādus dokumentus:

-mājokļa īpašuma vai lietošanas tiesības apliecinošu dokumentu, ja attiecīgā informācija nav pašvaldības rīcībā;

-maksājumu apliecinošus dokumentus par koksnes granulu, koksnes brikešu vai malkas iegādi vienam mājoklim;

-rēķinu par elektroenerģiju konkrētajam mājoklim.



Mājokļa īpašuma vai lietošanas tiesības apliecina:

-zemesgrāmatā nostiprinātas īpašumtiesības, īres līgums, mantojuma apliecība, Valsts zemes dienesta izsniegta izziņa par dzīvokļa īpašuma tiesībām.

-Izņēmuma gadījumā: persona, kura ir mājokļa īpašuma turētājs jeb faktiskais valdītājs.

Atbalstu mājsaimniecībai NEVAR saņemt:

-Ja ir pirktas koksnes granula vai koksnes briketes un nav pieejams čeks vai cits maksājumu apliecinošs dokuments (bankas maksājuma uzdevums, stingrās uzskaites kvītis).

-Ja malkas, granulu vai brikešu čekā/rēķinā neparādās nopirktā kurināmā apjoms.

-Ja persona nevar uzrādīt nekādu mājokļa lietošanas tiesības apliecinošu dokumentu un persona nav arī nekustamā īpašuma nodokļa maksātājs par šo mājokli.

-Ja minētajā adresē Zemesgrāmatā ir ieraksts, kas apliecina tikai īpašuma tiesības uz zemi, un nav nedz saskaņota būvprojekta dzīvojamai ēkai, uz kā pamata izsniedz būvatļauju, nedz citu dokumentu, kas apliecina, ka tas ir mājoklis.

-Ja minētajā adresē ir reģistrēta firma un tur tiek veikta saimnieciskā darbība*.

*Atbalsts tiek piemērots, ja minētajā adresē mājsaimniecības lietotājs ir galalietotājs, kurš pērk un izlieto enerģiju savā mājsaimniecībā paša vajadzībām (gala patēriņam), izņemot komercdarbības vai cita veida profesionālās darbības vajadzības.

Šajā gadījumā pašvaldība gūst pārliecību, ka attiecīgajā mājoklī tiešām dzīvo mājsaimniecība un tajā netiek veikta saimnieciskā darbība.

Atbalsts tiek piemērots fiziskai personai arī gadījumā, ja mājoklis pieder juridiskai personai, bet ir noslēgts īres līgums.

Ja mājsaimniecība izmanto kombinēto apkuri, tad par katru apkures veidu ir jāveido atsevišķs iesniegums, tos iesniedzot vienlaicīgi (vienā mēnesī vienu reizi).

!!! Programma kontrolēs, lai uz vienu mājokli vienā mēnesī, vienam atbalsta veidam neiesniedz vairāk par vienu iesniegumu.

Klātienē jāvēršas pašvaldībā, kurā atrodas mājoklis, par kuru tiek prasīts atbalsts. Pašvaldības amatpersona pieņems lēmumu par kompensācijas piešķiršanu. Savukārt valsts atmaksās šīs kompensācijas izmaksu pašvaldībai.

Pašvaldības izveidotā iestāde (turpmāk – iestāde) konsultēs iedzīvotājus par atbalsta mājsaimniecībai saņemšanas nosacījumiem un nepieciešamo dokumentu iesniegšanu, sniegs atbalstu to iesniegšanā, kā arī nodrošinās iesnieguma un tam pievienoto dokumentu reģistrēšanu, izmantojot pašvaldību administrēšanas lietojumprogrammu SOPA.

Darbinieks datus ievadīs SOPA un izdrukās no programmas sagatavoto iesniegumu. Klients ierakstīs datumu un parakstīsies.

Vairāku dzīvokļu mājas gadījumā pieteikumu atbalstam var iesniegt viens pārstāvis par visām mājsaimniecībām (dzīvokļiem), šādā gadījumā maksimālo atbalstam attiecināmo apjomu aprēķina, dzīvokļu skaitu reizinot ar brikešu/granulu vai malkas atbalsta apjoma maksimumu, savukārt elektroenerģijas atbalsta gadījumā – līgumslēdzējs vai atbalsta saņemšanai deleģētā persona, kuras rīcībā ir elektroenerģijas rēķins un mājokļa lietošanas tiesības apliecinošs dokuments.

Apkure ar koksnes granulām un koksnes briketēm

Iesniegumā jāietver pašapliecinājums par koksnes granulu vai koksnes brikešu apkures esību mājoklī.

Iesniegumu par atbalstu mājsaimniecībai iesniedz laikposmā no 2022. gada 1. oktobra līdz 2023. gada 30. aprīlim.

Lai saņemtu atbalstu, čeka vai cita maksājumu apliecinoša dokumenta datumam ir jābūt periodā no 2022. gada 1. maija līdz 2023. gada 30. aprīlim.

Koksnes briketēm un koksnes granulām cenu slieksnis noteikts 300 euro par tonnu bez pievienotās vērtības nodokļa (aptuveni 65 euro/MWh).

Izmaksu pieaugums tiks kompensēts 50% apmērā (t.i., ja izmaksas pārsniedz 300 euro/tonnā bez pievienotās vērtības nodokļa), bet ne vairāk kā 100 euro/tonnā (bez pievienotās vērtības nodokļa) apmērā.

Piemēri:

Ja granulas izmaksās 450 euro par tonnu, tad valsts kompensēs 75 euro par katru iegādāto tonnu un mājsaimniecība samaksās 375 euro par 1 tonnu, neiekļaujot 12% PVN.

(450 - 300) : 2 = 75 euro +12% PVN

Ja granulas maksās 600 euro par 1 tonnu, tad mājsaimniecība maksās 500 euro par 1 tonnu un valsts kompensēs 100 euro par katru tonnu, neiekļaujot 12% PVN.

(500 - 300) : 2 = 100 euro +12% PVN

Maksimālais atbalsta apjoms, par kuru varēs saņemt atbalstu, vienai mājsaimniecībai būs 10 tonnas (ieskaitot pievienotās vērtības nodokli).

Iesniegumā ietverts pašapliecinājums, ka citi mājsaimniecības locekļi nav iesnieguši iesniegumu atbalsta saņemšanai par iesniegumā minēto mājokli.

Apkure ar malku

Iesniegumā jāietver pašapliecinājums par malkas apkures esību mājoklī.

Bez maksājumu apliecinoša dokumenta

Iesniegumu par atbalstu mājsaimniecībai iesniedz laikposmā no 2022. gada 1. oktobra līdz 2022. gada 30. novembrim.

Malkai, kas iegādāta līdz 2022.gada 31. augustam un kurai nav maksājumu apliecinoša dokumenta, valsts kompensēs vienreizēju fiksētu atbalstu 60 euro vienam mājoklim.

Iesniegumā jāsniedz pašapliecinājums, ka citi mājsaimniecības locekļi nav iesnieguši iesniegumu atbalsta saņemšanai par iesniegumā minēto mājokli.

Ar maksājumu apliecinošu dokumentu

Iesniegumu par atbalstu mājsaimniecībai iesniedz laikposmā no 2022. gada 1. oktobra līdz 2023. gada 30. aprīlim.

Lai saņemtu atbalstu, čeka vai cita maksājumu apliecinoša dokumenta datumam ir jābūt periodā no 2022. gada 1. maija līdz 2023. gada 30. aprīlim.

Malkai noteikts cenu līmenis, virs kura sāk sniegt atbalstu - 40 euro/ber.m3 bez pievienotās vērtības nodokļa.

Valsts kompensē izmaksu pieaugumu 50% apmērā no cenas virs noteiktā cenu līmeņa (t.i., ja izmaksas pārsniedz 40 euro/ber.m3), bet ne vairāk par 15 euro/ber.m3 bez pievienotās vērtības nodokļa.

Maksimālais atbalsta apjoms, par kuru var saņemt atbalstu, vienai mājsaimniecībai ir 35 ber.m3 jeb 21 sters (ieskaitot pievienotās vērtības nodokli).

!!! Elektroniskajos iesniegumos jānorāda tāda mērvienība, kāda norādīta maksājuma dokumentā (kg / litri / steri / cieškubikmentri / berkubikmetri). Sistēma jebkādās norādītajās mērvienībās iegādāto malkas daudzumu pārrēķinās ber.m3.

1 sters=1,625 ber.m3 ; Maksimālais atbalsta apjoms:

1 cieškubikmentrs=2,5 ber.m3; 21 sters;

1 kg=0,036 ber.m3; 14 cieškubikmetri;

1 litrs=0,0016 ber.m3 21875 l.



Ja par šo pašu mājokli jau ir saņemts malkas atbalsts mājsaimniecībai 60 euro apmērā, atbalsta apmēru mājsaimniecībai atbilstoši maksājumu apliecinošiem dokumentiem aprēķina kā starpību starp aprēķināto atbalsta apmēru un izmaksāto atbalstu 60 euro (t.i., tiks izmaksāts atbalsts par summu, kas pārsniedz 60 euro).

Piemēri:

Ja iegādāta malka 20 ber.m3 par cenu 50 euro par 1 ber.m3, neiekļaujot 12% PVN, tad valsts kompensēs 50% apmērā no 10 euro par katru ber.m3, neiekļaujot 12% PVN.

(50 - 40) :2 x 20 = 100 euro +12% PVN par 20 ber.m3

Ja iegādāta malka 20 ber.m3 par cenu 60 euro par 1 ber.m3, neiekļaujot 12% PVN, tad valsts kompensēs 50% no 20 euro par katru ber.m3,neiekļaujot 12% PVN.

(60 - 40) :2 x 20 = 200 euro +12% PVN par 20 ber.m3

Ja iegādāta malka 20 ber.m3 par cenu 80 euro par 1 ber.m3, neiekļaujot 12% PVN, tad valsts kompensēs 15 euro par katru ber.m3,neiekļaujot 12% PVN.

15 x 20 = 300 euro +12% PVN par 20 ber.m3

Iesniegumā jāietver pašapliecinājums, ka citi mājsaimniecības locekļi nav iesnieguši iesniegumu atbalsta saņemšanai par iesniegumā minēto mājokli.

Apkure ar elektroenerģiju

Iesniegumā jāietver pašapliecinājums par apkures sistēmas ar elektroenerģiju esību mājoklī.

Iesniegumu par atbalstu mājsaimniecībai iesniedz laikposmā no 2022. gada 1. novembra līdz 2023. gada 31. maijam.

Lai saņemtu atbalstu, rēķina par elektroenerģiju maksājuma datumam ir jābūt periodā no 2022. gada 1. novembra līdz 2023. gada 31. maijam.

Mājsaimniecībām, kuras apkurei izmanto elektroenerģiju, atbalsts tiks piešķirts tiem elektroenerģijas lietotājiem, kuru patēriņš ir lielāks par 500 kWh mēnesī, bet ne vairāk kā 2000 kWh, ja elektroenerģija tiek izmantota mājokļa apkurei.

Valsts kompensēs 50% no elektroenerģijas cenas, kas pārsniegs 0,160 euro/kWh bez pievienotās vērtības nodokļa, bet ne vairāk kā 0,100 euro/MWh bez pievienotās vērtības nodokļa.

Jebkurai mājsaimniecībai pirmās patērētās 500 kWh būs jāapmaksā atbilstoši elektroenerģijas tirgotāja noteiktajai elektroenerģijas cenai, bet tiks kompensēts patēriņš, kas pārsniedz šo slieksni (ieskaitot pievienotās vērtības nodokli).

Piemēri:

1) Ja mājsaimniecības kopējais mēneša elektroenerģijas patēriņš ir 1500 kWh un lietotāja elektroenerģijas cena konkrētajā mēnesī ir 0,250 euro /kWh, tad kompensācijas aprēķins ir šāds:

1500 – 500 = 1000 kWh x (0,250 - 0,160) : 2 = 1000 x 0,045 = 45 euro + PVN 21%.

2) Ja mājsaimniecības kopējais mēneša elektroenerģijas patēriņš ir 2000 kWh un lietotāja elektroenerģijas cena konkrētajā mēnesī ir 0,250 euro /kWh, tad kompensācijas aprēķins ir šāds:

2000 – 500 = 1500 kWh x (0,250 - 0,160) : 2 = 1500 x 0,045 = 67,50 euro +PVN 21%.

3) Ja mājsaimniecības kopējais mēneša elektroenerģijas patēriņš ir 2500 kWh un lietotāja elektroenerģijas cena konkrētajā mēnesī ir 0,250 euro /kWh, tad kompensācijas aprēķins ir šāds:

2500 – 500 = 2000 kWh x (0,250 - 0,160) : 2 = 2000 x 0,045 = 90 euro +PVN 21%.

Iesniegumā jāietver pašapliecinājums, ka citi mājsaimniecības locekļi nav iesnieguši iesniegumu atbalsta saņemšanai par iesniegumā minēto mājokli.

Atbalsta mājsaimniecībai saņemšana

Uzskatāms, ka pašvaldība ir pieņēmusi labvēlīgu lēmumu, ja 30 darbdienu laikā pēc iesnieguma un tam pievienoto dokumentu saņemšanas iesniedzēja iesniegumā norādītajā kredītiestādes maksājuma kontā ir ieskaitīts atbalsts mājsaimniecībai.

To var pārskaitīt uz personas ārvalsts bankas vai kredītiestādes kontu, kurā var ieskaitīt maksājumu euro. Šā atbalsta saņēmējs sedz komisijas maksu par pārskaitījumiem ārpus Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Ekonomikas zonas valsts. Pārskaitāmā summa tiek samazināta par bankas vai kredītiestādes ieturēto komisijas maksu arī tad, ja kļūdaini veikts maksājums atkārtoti tiek nosūtīts atbalsta saņēmējam.

Ja personai nav kredītiestādes vai pasta norēķinu sistēmas konta, iespējams iesniegumā norādīt citas personas konta numuru, kurai tā piekrīt ieskait piešķirto atbalstu, norādot saņēmēja vārdu, uzvārdu, konta numuru.

Atteikums piešķirt atbalstu mājsaimniecībai

Iesniedzējs, iesniedzot iesniegumu apliecina, ka sniegtā informācija un personas dati ir patiesi, ka viņš ir informēts, ka par nepatiesas informācijas sniegšanu nolūkā nepamatoti saņemt energoresursu atbalstu mājsaimniecībai ir paredzēta kriminālatbildība.

Iesniedzējs tiek informēts, ka pieteikuma iesniegšanas un apstrādes procesā tiks veikta pieteikuma iesniedzēja personas datu apstrāde energoresursu atbalsta pieprasīšanas un piešķiršanas nolūkam. Personas datu sniegšanas pienākums paredzēts Energoresursu cenu ārkārtēja pieauguma samazinājuma pasākumu likumā.

!!! Personas datu nesniegšanas gadījumā pieteikuma iesniedzējam būs liegta iespēja saņemt, bet pašvaldībai - izmaksāt energoresursu atbalstu mājsaimniecībai.

Pašvaldība atbalstu mājsaimniecībai nepiešķir, ja:

iesniegumā un tam pievienotajos dokumentos ietvertā informācija neatbilst šā atbalsta saņemšanas nosacījumiem;

sniegta apzināti nepatiesa informācija.

Pašvaldības lēmuma apstrīdēšana un pārsūdzēšana

Pašvaldības amatpersonas lēmumu vai faktisko rīcību par atbalstu mājsaimniecībai piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt var apstrīdēt, iesniedzot augstākai amatpersonai pašvaldībā attiecīgu iesniegumu 30 dienu laikā pēc atbalsta mājsaimniecībai ieskaitīšanas kontā vai atteikuma piešķirt atbalstu mājsaimniecībai saņemšanas.

Lēmumu par apstrīdēto administratīvo aktu vai faktisko rīcību var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

Atteikuma gadījumā administratīvais akts stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam.

Veids, kādā administratīvo aktu paziņo adresātam — rakstveidā, mutvārdos vai citādi — , neietekmē tā stāšanos spēkā.

Materiāls sagatavots izmantojot Labklājības un Ekonomikas ministrijas sniegto informāciju.

